Un camión perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi.

Un camión recolector de residuos de la empresa LIMSA protagonizó un impactante incidente este martes cerca de las 12:30, cuando quedó al borde de caer al parque Xibi Xibi, en San Salvador de Jujuy.
El hecho ocurrió sobre avenida 19 de Abril, entre Patricias Argentinas y Senador Pérez, donde el vehículo impactó contra la defensa de contención tras, aparentemente, quedarse sin frenos mientras descendía desde Ciudad de Nieva.
El conductor quedó atrapado y fue rescatado
Como consecuencia del choque, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por bomberos y personal de emergencias que trabajó en el lugar.
Según informaron desde el operativo, el chofer sufrió golpes en la espalda y la cintura, por lo que recibió asistencia médica. Afortunadamente, no hubo víctimas de gravedad.
En el camión también viajaban otros cuatro operarios, quienes resultaron ilesos.
Las autoridades confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.
Evalúan cómo retirar el camión
Uno de los principales desafíos es retirar el pesado vehículo, que quedó sostenido al borde del parque. "Estamos viendo de qué manera lo sacamos", indicaron desde el operativo.
El trabajo es complejo debido a que el camión se encuentra completamente cargado, lo que incrementa considerablemente su peso y dificulta las tareas de remoción.
Hasta el momento no se informó a qué hora será retirado, ya que primero se realizan las evaluaciones correspondientes junto con la empresa aseguradora para definir el procedimiento más seguro.
Cortaron el acceso al Xibi Xibi
Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte de un sector del parque Xibi Xibi, además de restricciones en la circulación sobre avenida 19 de Abril.
El objetivo es evitar riesgos mientras continúan las tareas de rescate y se planifica la extracción del camión, que permanece apoyado sobre la defensa y al borde de precipitarse hacia el parque.
Las causas del incidente continúan bajo investigación, aunque la principal hipótesis indica que el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos mientras circulaba por la bajada desde Ciudad de Nieva.
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