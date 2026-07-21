martes 21 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de julio de 2026 - 16:07
Jujuy.

Bajó el consumo de carne en Jujuy: cuáles son los cortes que más eligen los jujeños

Desde una carnicería señalaron que las ventas disminuyeron en los últimos meses, aunque algunos cortes siguen entre los más buscados.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
carnicería carne

El consumo de carne bajó en Jujuy durante los últimos meses, aunque algunos cortes siguen siendo los más elegidos por los jujeños. Desde una carnicería señalaron que la caída se siente en las ventas diarias, pero que muchas personas mantienen ciertos hábitos al momento de comprar.

Lee además
El pollo destronó a la carne vacuna como la más elegida por los argentinos. 
Consumo

El pollo destronó a la carne vacuna como la más elegida por los argentinos
Undesarrollo de realidad virtual de jujeños ya funciona en el Planetario de Madrid
Jujuy.

De Jujuy a Madrid: un desarrollo de realidad virtual ya funciona en el Planetario

Sergio, vendedor de una carnicería, explicó que el descenso no fue extremo, aunque al comparar con meses anteriores la diferencia ya se nota en el movimiento del negocio.

Cuánto bajó la venta de carne en Jujuy

Al hablar sobre el nivel de consumo actual, Sergio marcó una baja en relación con los últimos meses. “Sí, bajó el consumo de carne. No considerablemente, pero bajó”, manifestó el vendedor.

Según indicó, al calcular la venta respecto de dos o tres meses atrás, la disminución ronda el 20%.

Los cortes que más consumen los jujeños

Pese a la baja general, algunos cortes continúan entre los más elegidos por los clientes. Sergio indicó que los jujeños consumen principalmente bola de lomo, cuadrada y picana.

También señaló que, aunque hay días con menor movimiento, muchas personas no necesariamente bajan la calidad de lo que compran.

Hay días que la gente no compra mucho. Por ahí la gente en sí no baja la calidad de lo que consume, pero llevan el menos consumen mucho blando especial. Hay días que la gente no compra mucho. Por ahí la gente en sí no baja la calidad de lo que consume, pero llevan el menos consumen mucho blando especial.

Qué pasa con el asado

El consumo de asado también depende del contexto de cada fin de semana. Durante los últimos fines de semana, cuando se jugaron partidos de la Selección Argentina, la venta se sostuvo.

“Los últimos fines de semana, que había partidos de la Selección Argentina, sí se vendía asado. Pero un sábado común, que no se festejaba nada o que no había ningún evento, bajó el consumo de asado”.

El dato nacional sobre el consumo de carne

A nivel nacional, el consumo de carne vacuna cayó 11,5% en Argentina y registró su peor nivel en 30 años. La primera mitad de 2026 permitió observar cómo la combinación de distintos factores puede repercutir de manera negativa sobre el consumo interno.

De acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, la cantidad de carne vacuna disponible para el mercado local registró una disminución interanual del 11,5% entre enero y junio de este año.

Desde la entidad señalaron que esta caída estuvo vinculada principalmente a la pérdida de capacidad de compra de las familias, afectada por el aumento del precio de la carne vacuna frente a la evolución de otros productos de la canasta alimentaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pollo destronó a la carne vacuna como la más elegida por los argentinos

De Jujuy a Madrid: un desarrollo de realidad virtual ya funciona en el Planetario

Cerraron el Paso de Jama del lado chileno por malas condiciones climáticas

Ante la incertidumbre económica, la tierra vuelve a ser el refugio: Agostini extiende su Feria de Lotes hasta el 27 de julio

Sabores del Mundo celebra su décima edición con gastronomía de 14 países

Lo que se lee ahora
Un camión perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi. video
Jujuy.

Un camión perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un camión perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi. video
Jujuy.

Un camión perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero. video
Jujuy.

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero

Por un paso no morí: el relato de una testigo del camión que casi cae al Xibi Xibi video
Jujuy.

"Por un paso no morí": el relato de una testigo del camión que casi cae al Xibi Xibi

Alberto Siufi: Se declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre del 2027 video
Jujuy.

Alberto Siufi: "Se declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre del 2027"

Qué frutas y verduras bajaron de precio y cuáles podrían subir en Jujuy
Mercado.

Qué frutas y verduras bajaron de precio y cuáles podrían subir en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel