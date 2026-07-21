Bajó el consumo de carne en Jujuy: cuáles son los cortes que más eligen los jujeños

El consumo de carne bajó en Jujuy durante los últimos meses, aunque algunos cortes siguen siendo los más elegidos por los jujeños. Desde una carnicería señalaron que la caída se siente en las ventas diarias, pero que muchas personas mantienen ciertos hábitos al momento de comprar.

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Consumo El pollo destronó a la carne vacuna como la más elegida por los argentinos

Sergio, vendedor de una carnicería, explicó que el descenso no fue extremo, aunque al comparar con meses anteriores la diferencia ya se nota en el movimiento del negocio.

Al hablar sobre el nivel de consumo actual, Sergio marcó una baja en relación con los últimos meses. “Sí, bajó el consumo de carne. No considerablemente, pero bajó”, manifestó el vendedor.

Según indicó, al calcular la venta respecto de dos o tres meses atrás, la disminución ronda el 20%.

Los cortes que más consumen los jujeños

Pese a la baja general, algunos cortes continúan entre los más elegidos por los clientes. Sergio indicó que los jujeños consumen principalmente bola de lomo, cuadrada y picana.

También señaló que, aunque hay días con menor movimiento, muchas personas no necesariamente bajan la calidad de lo que compran.

Hay días que la gente no compra mucho. Por ahí la gente en sí no baja la calidad de lo que consume, pero llevan el menos consumen mucho blando especial. Hay días que la gente no compra mucho. Por ahí la gente en sí no baja la calidad de lo que consume, pero llevan el menos consumen mucho blando especial.

Qué pasa con el asado

El consumo de asado también depende del contexto de cada fin de semana. Durante los últimos fines de semana, cuando se jugaron partidos de la Selección Argentina, la venta se sostuvo.

“Los últimos fines de semana, que había partidos de la Selección Argentina, sí se vendía asado. Pero un sábado común, que no se festejaba nada o que no había ningún evento, bajó el consumo de asado”.

El dato nacional sobre el consumo de carne

A nivel nacional, el consumo de carne vacuna cayó 11,5% en Argentina y registró su peor nivel en 30 años. La primera mitad de 2026 permitió observar cómo la combinación de distintos factores puede repercutir de manera negativa sobre el consumo interno.

De acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, la cantidad de carne vacuna disponible para el mercado local registró una disminución interanual del 11,5% entre enero y junio de este año.

Desde la entidad señalaron que esta caída estuvo vinculada principalmente a la pérdida de capacidad de compra de las familias, afectada por el aumento del precio de la carne vacuna frente a la evolución de otros productos de la canasta alimentaria.