Ante la incertidumbre económica, la tierra vuelve a ser el refugio: Agostini extiende su Feria de Lotes hasta el 27 de julio

Cuando el peso pierde poder de compra y las alternativas de ahorro se achican, la tierra sigue siendo uno de los activos que históricamente conserva y multiplica su valor. Por eso, ante la buena respuesta del público, Agostini Desarrollos Inmobiliarios extendió su Feria de Lotes: ahora hay más días para asegurar el terreno propio, con financiación o por pago de contado.

Jujuy. Nueva edición Feria de Lotes en Agostini: ¡acceder a tu terreno es muy fácil!

La propuesta ya no es solo para quienes sueñan con su primer terreno: también es una decisión inteligente para quienes buscan dónde poner sus ahorros. A diferencia de un plazo fijo o un dólar guardado en el placard, un lote es un activo tangible, que no se deprecia con la inflación y que, en zonas de expansión como la Nueva Zona Sur, viene mostrando una revalorización sostenida a medida que avanza la infraestructura del barrio.

Hasta el 27 de julio, quienes se acerquen podrán acceder a condiciones especiales en los desarrollos de la Nueva Zona Sur, tanto para quienes buscan invertir en pozo a valores de entrada como para quienes prefieren un lote con infraestructura ya avanzada y entrega cercana.

El mejor momento para invertir en un desarrollo es antes de que esté terminado. Tipuana 1 y 2, ubicado en El Ceibal —una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad—, ofrece lotes desde 450 m² con las obras de agua y cordón cuneta ya en ejecución. Comprar en esta etapa significa entrar a un valor de pozo, antes de que la plusvalía de la zona termine de reflejarse en el precio.

El barrio contará con:

Laguna

Cordón cuneta

Energía eléctrica

Agua potable

Plaza y zonas de esparcimiento

Alumbrado público

Acceso pavimentado desde Ruta Nacional 9

Con la extensión de la Feria, el ingreso a Tipuana sigue siendo de $120.000, con financiación de hasta 150 cuotas a través de Lote Fácil, ajustadas por el índice ICAC —que históricamente se mantuvo en niveles similares o por debajo de la inflación—, una forma de resguardar el valor de la inversión mes a mes. Quienes puedan pagar de contado acceden, además, a un 20% de descuento.

Toda la propuesta se puede recorrer sin salir de casa: la web con recorrido inmersivo y vistas 360° permite elegir el lote disponible desde cualquier dispositivo. Se accede desde www.tipuana360.com.

Nuevo Alisos y El Nogal: entrar a un desarrollo con obra ya avanzada

Para quienes buscan reducir el tiempo de espera hasta la entrega, la Feria también extiende sus condiciones especiales en dos desarrollos consolidados, con gran parte de la infraestructura ya terminada:

Nuevo Alisos : tercera etapa, con lotes desde 300 m², en plena expansión.

: tercera etapa, con lotes desde 300 m², en plena expansión. El Nogal: en Los Alisos, con lotes desde 300 m², una de las zonas más consultadas por su entorno y conectividad.

En estos desarrollos, la promoción de feria permite ingresar con una entrega de $180.000 y financiación de hasta 131 cuotas ajustables, la oportunidad de sumar un activo con obra avanzada a un valor de entrada accesible. También aplica el 20% de descuento por pago de contado.

La visita virtual está disponible en www.nuevoalisos360.com y www.elnogal360.com.

Pocos días más para sumarse

Por la extensión de la Feria hasta el 27 de julio, todavía hay tiempo de aprovechar estas condiciones, pero los cupos y las unidades disponibles se reducen día a día. Los requisitos para acceder a cualquiera de las promociones son simples:

DNI

Recibo de sueldo o constancia de pago de monotributo

Un impuesto

Quienes quieran resguardar sus ahorros en un activo seguro, o dar el primer paso hacia el terreno propio, pueden acercarse a la oficina de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390, de lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs, o los sábados de 9 a 13 hs. También se puede coordinar asesoramiento por WhatsApp al 388 462-4099.

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