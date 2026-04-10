Nueva edición Feria de Lotes en Agostini: ¡acceder a tu terreno es muy fácil!

Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.
Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.
Desde el 10 al 15 de abril, los interesados pueden acceder a distintas alternativas de financiación en desarrollos ubicados en la Nueva Zona Sur, con opciones tanto para inversión en pozo como para lotes próximos a entregarse, con infraestructura avanzada.
Tipuana: pensando en el futuro y una inversión segura
Un proyecto destacado en una zona en constante crecimiento, Tipuana 1 y 2, un emprendimiento ideal para quienes buscan invertir en pozo, con lotes desde 450 m², ubicado en El Ceibal y con un fuerte enfoque en calidad urbana y espacios verdes.
El barrio contará con:
Laguna
Cordón cuneta
Energía eléctrica
Agua potable
Plaza y zonas de esparcimiento
Alumbrado público
Acceso pavimentado desde Ruta Nacional 9
En el marco de la Feria de Lotes, se puede ingresar con solo $120.000 y acceder a una financiación de hasta 132 cuotas a través de Lote Fácil, ajustables por el índice ICAC, que históricamente se ha mantenido en niveles similares o por debajo de la inflación.
Quienes quieran pagar de contado su terreno, se realiza el descuento de un 20%.
Una gran ventaja hoy, es poder conocer este desarrollo de forma remota accediendo a la nueva web con visita inmersiva y vistas 360° para visualizar las ubicaciones disponibles. Simplemente hay que dirigirse al navegador y acceder desde www.tipuana360.com
Otras opciones en la “Nueva Zona Sur”
La Feria de Lotes también incluye promociones especiales en otros desarrollos consolidados de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, con lotes próximos a entregarse y gran parte de la infraestructura ya finalizada.
Nuevo Alisos: desarrollo con tres etapas, que ofrece lotes desde 300 m², ideal para quienes buscan proyección y crecimiento.
El Nogal: ubicado en Los Alisos, con lotes desde 300 m², una alternativa muy buscada por su entorno y accesos.
Para estos desarrollos, la promoción de feria permite ingresar con una entrega de $550.000, accediendo a una financiación de hasta 132 cuotas ajustables, una oportunidad destacada para quienes buscan lotes con avance de obra significativo. También se aplica un 20% de descuento para quienes quieran pagar de contado.
Una posibilidad que facilita la accesibilidad a un lote, es que la entrega inicial de $550.000 puede abonarse hasta en 6 cuotas con tarjeta del Banco Macro.
Requisitos mínimos y atención personalizada
Para acceder a cualquiera de las promociones, los requisitos son simples:
DNI
Recibo de sueldo o constancia de pago de monotributo
Un impuesto
Los interesados pueden acercarse a la oficina de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390 lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 14 a 18 o los sábados de 9 a 13 hs, o comunicarse por llamada o WhatsApp al 388 462-4099 para recibir asesoramiento personalizado.