viernes 10 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de abril de 2026 - 07:21
Jujuy.

Nueva edición Feria de Lotes en Agostini: ¡acceder a tu terreno es muy fácil!

Arranca abril y Agostini Desarrollos Inmobiliarios lanza la ya conocida Feria de Lotes, una propuesta ideal para quienes buscan invertir, ahorrar o cumplir el sueño del terreno propio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

Desde el 10 al 15 de abril, los interesados pueden acceder a distintas alternativas de financiación en desarrollos ubicados en la Nueva Zona Sur, con opciones tanto para inversión en pozo como para lotes próximos a entregarse, con infraestructura avanzada.

Lee además
interrupcion programada del servicio de luz en san salvador y perico este viernes 10 de abril
Jujuy.

Interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico este viernes 10 de abril
Era traficante, fue detenido en Buenos Aires pero se ocultaba en Jujuy
Jujuy.

Era traficante, fue detenido en Buenos Aires pero se ocultaba en Jujuy

Tipuana: pensando en el futuro y una inversión segura

Un proyecto destacado en una zona en constante crecimiento, Tipuana 1 y 2, un emprendimiento ideal para quienes buscan invertir en pozo, con lotes desde 450 m², ubicado en El Ceibal y con un fuerte enfoque en calidad urbana y espacios verdes.

El barrio contará con:

  • Laguna
  • Cordón cuneta
  • Energía eléctrica
  • Agua potable
  • Plaza y zonas de esparcimiento
  • Alumbrado público
  • Acceso pavimentado desde Ruta Nacional 9

En el marco de la Feria de Lotes, se puede ingresar con solo $120.000 y acceder a una financiación de hasta 132 cuotas a través de Lote Fácil, ajustables por el índice ICAC, que históricamente se ha mantenido en niveles similares o por debajo de la inflación.

Quienes quieran pagar de contado su terreno, se realiza el descuento de un 20%.

Una gran ventaja hoy, es poder conocer este desarrollo de forma remota accediendo a la nueva web con visita inmersiva y vistas 360° para visualizar las ubicaciones disponibles. Simplemente hay que dirigirse al navegador y acceder desde www.tipuana360.com

Otras opciones en la “Nueva Zona Sur”

tipuana_feria
Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

La Feria de Lotes también incluye promociones especiales en otros desarrollos consolidados de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, con lotes próximos a entregarse y gran parte de la infraestructura ya finalizada.

  • Nuevo Alisos: desarrollo con tres etapas, que ofrece lotes desde 300 m², ideal para quienes buscan proyección y crecimiento.
  • El Nogal: ubicado en Los Alisos, con lotes desde 300 m², una alternativa muy buscada por su entorno y accesos.

Para estos desarrollos, la promoción de feria permite ingresar con una entrega de $550.000, accediendo a una financiación de hasta 132 cuotas ajustables, una oportunidad destacada para quienes buscan lotes con avance de obra significativo. También se aplica un 20% de descuento para quienes quieran pagar de contado.

Una posibilidad que facilita la accesibilidad a un lote, es que la entrega inicial de $550.000 puede abonarse hasta en 6 cuotas con tarjeta del Banco Macro.

Requisitos mínimos y atención personalizada

Para acceder a cualquiera de las promociones, los requisitos son simples:

  • DNI
  • Recibo de sueldo o constancia de pago de monotributo
  • Un impuesto

Los interesados pueden acercarse a la oficina de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390 lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 14 a 18 o los sábados de 9 a 13 hs, o comunicarse por llamada o WhatsApp al 388 462-4099 para recibir asesoramiento personalizado.

CONTENIDO EXTERNO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico este viernes 10 de abril

Era traficante, fue detenido en Buenos Aires pero se ocultaba en Jujuy

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"

Caos vehicular en Perico por un accidente fatal: hay cortes con desvíos preventivos

Cambio en la sensación térmica: cómo sigue el tiempo en Jujuy para el fin de semana

Lo que se lee ahora
un hombre murio atropellado en la ruta entre perico y palpala: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel