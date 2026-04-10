Nueva edición Feria de Lotes en Agostini: ¡acceder a tu terreno es muy fácil!

Desde el 10 al 15 de abril, los interesados pueden acceder a distintas alternativas de financiación en desarrollos ubicados en la Nueva Zona Sur , con opciones tanto para inversión en pozo como para lotes próximos a entregarse, con infraestructura avanzada.

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Un proyecto destacado en una zona en constante crecimiento, Tipuana 1 y 2 , un emprendimiento ideal para quienes buscan invertir en pozo, con lotes desde 450 m² , ubicado en El Ceibal y con un fuerte enfoque en calidad urbana y espacios verdes.

En el marco de la Feria de Lotes, se puede ingresar con solo $120.000 y acceder a una financiación de hasta 132 cuotas a través de Lote Fácil, ajustables por el índice ICAC, que históricamente se ha mantenido en niveles similares o por debajo de la inflación .

Quienes quieran pagar de contado su terreno, se realiza el descuento de un 20%.

Una gran ventaja hoy, es poder conocer este desarrollo de forma remota accediendo a la nueva web con visita inmersiva y vistas 360° para visualizar las ubicaciones disponibles. Simplemente hay que dirigirse al navegador y acceder desde www.tipuana360.com

Otras opciones en la “Nueva Zona Sur”

tipuana_feria Feria de lotes en Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

La Feria de Lotes también incluye promociones especiales en otros desarrollos consolidados de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, con lotes próximos a entregarse y gran parte de la infraestructura ya finalizada.

Nuevo Alisos : desarrollo con tres etapas , que ofrece lotes desde 300 m² , ideal para quienes buscan proyección y crecimiento.

: desarrollo con , que ofrece , ideal para quienes buscan proyección y crecimiento. El Nogal: ubicado en Los Alisos, con lotes desde 300 m², una alternativa muy buscada por su entorno y accesos.

Para estos desarrollos, la promoción de feria permite ingresar con una entrega de $550.000, accediendo a una financiación de hasta 132 cuotas ajustables, una oportunidad destacada para quienes buscan lotes con avance de obra significativo. También se aplica un 20% de descuento para quienes quieran pagar de contado.

Una posibilidad que facilita la accesibilidad a un lote, es que la entrega inicial de $550.000 puede abonarse hasta en 6 cuotas con tarjeta del Banco Macro.

Requisitos mínimos y atención personalizada

Para acceder a cualquiera de las promociones, los requisitos son simples:

DNI

Recibo de sueldo o constancia de pago de monotributo

Un impuesto

Los interesados pueden acercarse a la oficina de Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390 lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 14 a 18 o los sábados de 9 a 13 hs, o comunicarse por llamada o WhatsApp al 388 462-4099 para recibir asesoramiento personalizado.

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