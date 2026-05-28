Becas para estudiar Medicina en Jujuy: cómo son y quiénes pueden acceder

Hasta el miércoles 3 de mayo está abierta la convocatoria del programa “Vocación Médica en Territorio” , un plan de becas dirigido a estudiantes de la carrera de medicina en Jujuy.

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El secretario ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich , explicó se trata de una beca cerrada destinada a alumnos que cursan la carrera . “Es una beca contrato. El Estado le va a facilitar a 6 alumnos la vivienda y un estipendio necesario para que puedan vivir en Ledesma” .

Becas para estudiar Medicina en Jujuy y al palabra del secretario ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich

Becas para estudiar Medicina en Jujuy y al palabra del secretario ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich

Es una beca con corresponsabilidad, ya que los beneficiarios deberán asumir el compromiso de radicarse, una vez recibidos, en las zonas que determine el Ministerio de Salud, priorizando aquellas con menor relación médico-habitante.

“Será durante 3 años, pero como cualquier profesional que ingresa a la administración pública, con todos los beneficios, no es que tienen que devolver dinero”, aclaró Buljubasich. “Se va a mantener el cupo de 6 para la beca por ahora, año a año con cada corte se va a ir renovando la beca”.

La iniciativa también contempla el acompañamiento de los estudiantes a través de un equipo multidisciplinario integrado por profesionales en pedagogía, psicología y trabajo social, con el fin de brindar contención y apoyo durante el cursado de la carrera.

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Carrera de medicina en Jujuy

Buljubasich aseguró que el paro universitario no afectó el dictado de las clases. “Nosotros estamos funcionando. Nuestros docentes están haciendo un gran esfuerzo y la provincia, porque está asistiendo a los docentes para que puedan concurrir”.

Detalló que el plan de estudios se diseñó de tal manera que este primer semestre sea más liviano. “El cambio del secundario a un ritmo de universidad es muy fuerte, así que se trató de hacerlo más liviano en el primer semestre”.

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Subrayó que están cursando dos materias: ciencias biológicas y ciencias humanas y sociales. “En el segundo semestre va a ser un poquito más pesado y van a tener cinco materias”, y dijo que los alumnos ya rindieron los primeros parciales.

El responsable de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy anticipó que “vamos a tratar de modificar y que se va a solicitar a la Nación, probablemente a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la ampliación del cupo de ingresantes y poder llevarlo de 60 a 70”, cerró.