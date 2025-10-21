Curso de ingreso a la Carrera de Medicina: el 97% de los aspirantes sigue en carrera

Tal como estaba previsto, avanza con normalidad el curso de ingreso a la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) correspondiente al Ciclo Lectivo 2026 , con resultados muy positivos en esta primera etapa de formación.

Según los datos oficiales, los índices de aprobación fueron altamente favorables, con apenas un 1% de desaprobados en el primer módulo y un 3% en el segundo , lo que refleja el compromiso y rendimiento de los aspirantes.

Para garantizar la igualdad de oportunidades, la universidad puso a disposición la plataforma UNJu Virtual , que permite a los estudiantes acceder a los contenidos y materiales de estudio desde cualquier lugar de la provincia y el país, favoreciendo así el proceso de aprendizaje.

Este curso constituye la instancia de selección de los futuros ingresantes a la carrera de Medicina, una de las más demandadas de la institución. En total, se registraron 4.576 preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 , de los cuales el 60% se encuentra cursando actualmente el tercer módulo .

Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Los módulos incluyen temas como Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Formación Médica Psicosocial, Comprensión de Textos, y Uso de Tecnologías Aplicadas a la Medicina. Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán presentarse al examen de ingreso a la carrera.

Carrera de Medicina 2026

El dictado de clases que comenzará el 16 de marzo del 2026, tendrá una matrícula limitada a 60 estudiantes. El orden de mérito será determinante para acceder al cupo disponible. El inicio de clases será en la Escuela Técnica Herminio Arrieta, en Libertador General San Martín, hasta que se habilite la sede definitiva en el Hospital Oscar Orías.

La carrera de Medicina en Jujuy será dictada en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán, lo que permitirá a los estudiantes acceder a una formación de calidad, respaldada por docentes de ambas instituciones. Además, el modelo educativo adoptado estará basado en competencias y en una estrecha articulación con el sistema de salud local, lo que ofrecerá a los estudiantes un enfoque práctico desde el inicio de su formación.