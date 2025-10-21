Un actor de Los Simuladores contra el árbitro de Gimnasia de Jujuy: "Caradura"

El actor Federico D’Elía , reconocido por su papel en Los Simuladores , utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para manifestarse sobre el polémico partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn , que terminó suspendido en el entretiempo por decisión del árbitro Lucas Comesaña .

Reducido. Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

D’Elía escribió un mensaje breve pero contundente: “Caradura, salió en todos lados. Lo ves en 3 segundos, estoy 100% seguro de que lo viste, pero en la cancha y te hiciste el nabo".

Un partido lleno de polémicas

El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional 2025, se jugaba en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Gimnasia ganaba 1 a 0 al finalizar el primer tiempo, pero el árbitro decidió no reanudar el juego.

Según el informe oficial, Comesaña denunció haber recibido amenazas e insultos en el vestuario por parte de dirigentes locales. Esa situación motivó la suspensión del encuentro, lo que generó un fuerte malestar en el club jujeño y en sus hinchas.

Durante la primera etapa se registraron varias jugadas polémicas: una expulsión a un jugador de Gimnasia, un penal no cobrado y múltiples faltas sancionadas contra el equipo local, lo que desató la bronca de los simpatizantes y de figuras del ámbito deportivo y artístico, entre ellos D’Elía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diarioTodoJujuy/status/1980301972604703109&partner=&hide_thread=false ASÍ FUE EL POLÉMICO ARBITRAJE DE COMESAÑA EN JUJUY



Desde su salida al estadio 23 de Agosto, y hasta el entretiempo, así fue el polémico arbitraje de Lucas Comesaña en el primer tiempo del partido de ida de cuartos de final entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn pic.twitter.com/ivjfl26Uvf — Todo Jujuy (@diarioTodoJujuy) October 20, 2025

Repercusiones y decisión del Tribunal

La suspensión del partido provocó un escándalo en el torneo. El Tribunal de Disciplina de la AFA otorgó a Gimnasia de Jujuy 48 horas para presentar su descargo oficial, mientras analiza las pruebas para definir la continuidad del encuentro o la posible sanción al club.

En paralelo, periodistas y medios nacionales se hicieron eco de las polémicas decisiones arbitrales y del informe de Comesaña, que volvió a quedar en el centro de la escena tras otros antecedentes similares.