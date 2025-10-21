martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 08:18
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: cuándo saldría el fallo y las posibles definiciones

El Tribunal de Disciplina de AFA será quien definirá lo que suceda con la serie de cuartos de final del Reducido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lucas Comesaña - Gimnasia de Jujuy

Lucas Comesaña - Gimnasia de Jujuy

A partir de ese momento, comenzó un escándalo que quedará en la historia del fútbol nacional. El árbitro Lucas Comesaña fue escoltado por la Policía y decidió no volver a salir para el complemento, denunciando amenazas por parte de dirigentes del Lobo y alcanzapelotas. Desde el club jujeño, en tanto, acusaron al juez de haber discriminado a menores.

lucas comesaña
Lucas Comesaña

Lucas Comesaña

Cuáles son las posibles definiciones de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Si bien no hay ninguna sentencia por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA y se estima que el jueves se de a conocer recién la decisión, hay varios escenarios posibles:

1-Suspensión total de la serie

Una de las alternativas es la suspensión total de la serie y clasificación de Deportivo Madryn.

2-Dar por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn

Otra opción es darle por ganado por 3-0 el partido de ida a Deportivo Madryn y que la revancha se juegue en el Estadio Abel Sastre y con ventaja deportiva para el equipo de Gracián (como lo indica el reglamento)

3-Reanudar el segundo tiempo

Una tercera posibilidad es que se reanuden los 45 minutos restantes, posiblemente sin público, y luego jugar la vuelta en Puerto Madryn.

gimnasia de jujuy deportivo madryn

AFA le dio 48 horas de plazo a Gimnasia de Jujuy para realizar su descargo

Tras el polémico arbitraje de Lucas Comesaña y la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó al club jujeño que tiene 48 horas para presentar su descargo.

Según trascendió, el juez principal ya presentó su informe oficial ante el Tribunal de Disciplina del ente que rige el fútbol argentino, aunque aún no se conocen los detalles de lo declarado por quien encabezó el cuarteto arbitral.

Desde Gimnasia, por el momento, no emitieron un comunicado oficial sobre el tema, mientras el club analiza los pasos a seguir ante el requerimiento de la AFA. El presidente Walter Morales está en Buenos Aires.

Los plazos empezarán a contar a partir del día siguiente a la notificación, plazos que se considerarán cumplidos si la acción se completa como muy tarde en la medianoche del último día del plazo fijado. “Toda persona que no respete un plazo perderá el derecho procesal en cuestión. Los plazos previstos en el presente Código no podrán ampliarse”, indica la norma.

gimnasia de jujuy (2)

