Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: cuándo saldría el fallo y las posibles definiciones

Después de un primer tiempo cargado de polémicas, en el que Gimnasia de Jujuy le ganaba 1-0 a Deportivo Madryn por la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso en la Primera Nacional, el Lobo reclamó un penal no cobrado por Lucas Comesaña y también cuestionó la expulsión de Matías Noble en tiempo de descuento.

A partir de ese momento, comenzó un escándalo que quedará en la historia del fútbol nacional. El árbitro Lucas Comesaña fue escoltado por la Policía y decidió no volver a salir para el complemento, denunciando amenazas por parte de dirigentes del Lobo y alcanzapelotas. Desde el club jujeño, en tanto, acusaron al juez de haber discriminado a menores.

El árbitro resolvió suspender el partido , al considerar que no estaban dadas las garantías para continuar los 45 minutos restantes. Posteriormente, elaboró el informe que ya fue elevado al Tribunal de Disciplina de la AFA , organismo que ahora deberá definir los pasos a seguir y determinar qué sucederá con la serie.

Si bien no hay ninguna sentencia por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA y se estima que el jueves se de a conocer recién la decisión, hay varios escenarios posibles:

1-Suspensión total de la serie

Una de las alternativas es la suspensión total de la serie y clasificación de Deportivo Madryn.

2-Dar por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn

Otra opción es darle por ganado por 3-0 el partido de ida a Deportivo Madryn y que la revancha se juegue en el Estadio Abel Sastre y con ventaja deportiva para el equipo de Gracián (como lo indica el reglamento)

3-Reanudar el segundo tiempo

Una tercera posibilidad es que se reanuden los 45 minutos restantes, posiblemente sin público, y luego jugar la vuelta en Puerto Madryn.

AFA le dio 48 horas de plazo a Gimnasia de Jujuy para realizar su descargo

Tras el polémico arbitraje de Lucas Comesaña y la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó al club jujeño que tiene 48 horas para presentar su descargo.

Según trascendió, el juez principal ya presentó su informe oficial ante el Tribunal de Disciplina del ente que rige el fútbol argentino, aunque aún no se conocen los detalles de lo declarado por quien encabezó el cuarteto arbitral.

Desde Gimnasia, por el momento, no emitieron un comunicado oficial sobre el tema, mientras el club analiza los pasos a seguir ante el requerimiento de la AFA. El presidente Walter Morales está en Buenos Aires.

Los plazos empezarán a contar a partir del día siguiente a la notificación, plazos que se considerarán cumplidos si la acción se completa como muy tarde en la medianoche del último día del plazo fijado. “Toda persona que no respete un plazo perderá el derecho procesal en cuestión. Los plazos previstos en el presente Código no podrán ampliarse”, indica la norma.