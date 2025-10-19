Tras un mal desempeño, el árbitro denunció amenazas y suspendió Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy le ganaba 1 a 0 a Deportivo Madryn en el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, pero el árbitro suspendió el partido en el entretiempo.

Lucas Comesaña denunció que al finalizar la primera etapa recibió amenazas de allegados al Lobo y dijo que no estaban dadas las garantías para continuar.

“El partido está suspendido, después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Acá sufrimos, dentro del vestuario mismo, amenazas de dirigentes del equipo local , eso es todo lo que les puedo decir en este momento”, dijo en TyC Sports, Lucas Comesaña.

Afirmó que no hay jugadores informados. “El comportamiento de todos ellos fue totalmente normal”, y agregó que " nosotros ahora tenemos un tiempo acá para trabajar y volveremos para Buenos Aires”.

Walter Morales tras la suspensión: “Vamos a defender a Gimnasia”

Confirmó que existe una denuncia del árbitro hacia un dirigente por una supuesta amenaza en el vestuario, pero aseguró que fue “una decisión medio apresurada, porque en qué cancha argentina no sé putea. Yo no voy a sacrificarme tanto para terminar así, un torneo que le puse todo y le pusimos todo, todos”, dijo.

Lamentó la discriminación que sufrió un niño antes de empezar el partido que fue expulsado por el árbitro. “cuántas veces lo vivimos acá en Jujuy, tal o cual persona con determinada responsabilidad, por eso maltrata a nuestros chicos alcanzapelotas, y no tenemos esa mala predisposición para no continuar algo”.

“No es la primera vez que este señor se va mal de Jujuy. Creo que me da la sensación que él ya ha venido con un poco de temor o con una predisposición, no digo mala, sino distinta”, remarcó en conferencia de prensa.

Walter Morales Walter Morales

Morales dijo que ya habló con los abogados del club para elaborar un informe. “Haremos lo que tengamos que hacer porque vamos a defender a Gimnasia”, y admitió que “a mí me gustaría terminar el partido, pero Madryn, no va a volver a Jujuy, salió una fortuna el viaje, que se lo dije al árbitro”, y agregó: “claro que me gustaría que se termine”.

“Trato de ser lo más cauto posible, pero, como siempre me he caracterizado, diciéndoles lo que siento, no tengo cosas escondidas y soy totalmente honesto. Me gustaría que terminemos el partido, obviamente, pero creo que es difícil”, lamentó.

“Me sentí perjudicado”, marcó Morales sobre el desempeño de Comesaña. “Sentimos que hay fallos que son contrarios. En los primeros 45 minutos tuvimos una expulsión, una mano, hay cosas que... pero no me quejo de eso. Creo que nosotros lo vivimos todo el año y así todos llegamos con 57 puntos”. “No quiero hablar de que si dirigió bien o dirigió mal, me parece que el árbitro podría haber terminado el partido”, cerró.

El partido de Gimnasia de Jujuy

El Lobo comenzó mejor en el partido, controlando el juego, pero sin llegadas claras. La primera polémica de la tarde fue tras un remate de Palazo dentro del área que un defensor local interceptó con el brazo cuando el balón iba hacia el arco.

Ni Comesaña ni el asistente decidieron cobrar el penal, ante la protesta de todos. Para colmo, el árbitro fue cargando de amarillas a los jugadores locales: amonestó a Quintana, Soria y Noble, en general por faltas menores.

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia) Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

La visita tuvo una situación muy clara con una media vuelta de Silva que encontró a Álvarez bien parado. A los 42 minutos llegó la apertura del marcador, cuando Quintana ganó en el área y de media vuelta definió a la derecha del arquero.

1 a 0 y tranquilidad para el Lobo. La visita se fue encima y tuvo el empate con una jugada que Silva no supo definir. Y sobre el cierre llegó el otro error de Comesaña: le sacó la segunda amarilla a Noble por una falta menor. Gimnasia se quedó con 10 jugadores.

El resto es la historiua conocida: demora y suspensión.