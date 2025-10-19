Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia"

Gimnasia de Jujuy le ganaba a Deportivo Madryn 1 a 0 , pero Lucas Comesaña , el árbitro del partido de flojo desempeño, denunció que fue amenazado en el entretiempo y lo suspendió . Tras la polémica, habló Walter Morales, el presidente del club.

Confirmó que existe una denuncia del árbitro hacia un dirigente por una supuesta amenaza en el vestuario, pero aseguró que fue “ una decisión medio apresurada, porque en qué cancha argentina no sé putea . Yo no voy a sacrificarme tanto para terminar así, un torneo que le puse todo y le pusimos todo, todos”, dijo.

“Estoy muy golpeado”, y remarcó que “ es una denuncia que hace el árbitro en la soledad de su vestuario”, y dijo que fue al vestuario de Comesaña. “Vengo en nombre de Gimnasia, pedí mil disculpas, le expresé que personalmente le garantizaba la seguridad a él , y le dije que si te tengo que acompañar hasta la puerta de tu casa te acompaño”.

Lamentó la discriminación que sufrió un niño antes de empezar el partido que fue expulsado por el árbitro. “Cuántas veces lo vivimos acá en Jujuy, tal o cual persona con determinada responsabilidad, por eso maltrata a nuestros chicos alcanzapelotas, y no tenemos esa mala predisposición para no continuar algo ”.

“No es la primera vez que este señor se va mal de Jujuy. Creo que me da la sensación que él ya ha venido con un poco de temor o con una predisposición, no digo mala, sino distinta”, remarcó en conferencia de prensa.

Sobre el disgusto por la designación de Comesaña, Morales dijo que “hablamos muchísimo del tema, de tratar de bajar un decibel y tratar de que estemos todos un poco más tranquilos, porque creo que el martes de que salió la designación, todos nos predispusimos mal”.

“Antes de que empiece el partido ya nos habían expulsado a un alcanzapelotas, y lo expulsan porque dice que fue un atrevido. Un niño, un adolescente de 13, 14 años, sin empezar el partido, ya estaba expulsado”, lamentó. "El padre del chico estaba enojado".

“Nosotros también con nuestro abogado vamos a hacer un informe de lo que vimos y de lo que tenemos de este partido”, y dijo que Comesaña “a lo mejor estaba temeroso o nervioso, porque todos nos pusimos nerviosos, nos jugábamos el año”.

Dijo que habló con dirigentes del fútbol argentino, pero no pudo comunicarse con Claudio Tapia, presidente de AFA. “Resolvamos esta situación, que estemos todos bien, que el árbitro esté bien, que se vaya bien a su casa y que llegue también con la conciencia tranquila de haber hecho un buen trabajo”.

“Yo en ese aspecto lo único que me deja nervioso es resolver esta situación, pero después tengo la conciencia muy tranquila porque creo que hemos hecho todo. No tengo nada para recriminarme”, marcó.

“Que también esté bien el chico, el alcanzapelota, que a lo mejor fue discriminado injustamente, porque nos quedamos con una cosa, pero nos olvidamos de muchos temas que han pasado hasta que terminó el primer tiempo”.

“Estaba con la banderita de Jujuy, paradito, y lo echaron. Porque fue un atrevido dijo. Yo con ese concepto hubiese echado toda la platea, la preferencial, la sur, todo el mundo. Imaginate si yo tendría que echar a los que me putean en la platea o en las redes sociales. El fútbol es eso. No digo que esté bien, es eso. Los argentinos somos así, vivimos así el fútbol. No somos Suiza”, describió.

La defensa de Gimnasia de Jujuy

Morales dijo que ya habló con los abogados del club para elaborar un informe. “Haremos lo que tengamos que hacer porque vamos a defender a Gimnasia”, y admitió que “a mí me gustaría terminar el partido, pero Madryn, no va a volver a Jujuy, salió una fortuna el viaje, que se lo dije al árbitro”, y agregó: “claro que me gustaría que se termine”.

“Trato de ser lo más cauto posible, pero, como siempre me he caracterizado, diciéndoles lo que siento, no tengo cosas escondidas y soy totalmente honesto. Me gustaría que terminemos el partido, obviamente, pero creo que es difícil”, lamentó.

Confirmó que viajará a Buenos Aires. “Quiero ver qué informe hizo este señor también, y nosotros también vamos a decir: ¿vamos a mantenernos sin decir nada nosotros tampoco? ¿Qué tenemos, sarna ahora nosotros? ¿Tenemos un virus? Gimnasia de Jujuy tiene un virus, que no podemos decir nada. ¿Cuántas canchas hay en el fútbol argentino que pasan cosas peores que esta”, se preguntó. “Iremos a defender al club".

“Veremos qué legalmente hacemos, no tan sólo para defender eso, sino también para defender nuestra versión de la situación. Nosotros también vamos a hacer denuncias con respecto a otras cosas que pasaron”, dijo Morales.

“Veremos el informe del árbitro, veremos qué nos corre vista AFA con respecto al informe, y en función nosotros también haremos las presentaciones que correspondan y tomaremos las decisiones que correspondan. Con mucha firmeza”.

Walter Morales y la polémica actuacion del árbitro

“Me sentí perjudicado”, marcó Morales sobre el desempeño de Comesaña. “Sentimos que hay fallos que son contrarios. En los primeros 45 minutos tuvimos una expulsión, una mano, hay cosas que... pero no me quejo de eso. Creo que nosotros lo vivimos todo el año y así todos llegamos con 57 puntos”. “No quiero hablar de que si dirigió bien o dirigió mal, me parece que el árbitro podría haber terminado el partido”, cerró.