Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn: estos son los convocados por Matías Módolo

Gimnasia y Esgrima de Jujuy, enfrenta hoy al Deportivo Madryn por la ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El encuentro se disputa desde las 14:45 horas en el Estadio 23 de Agosto.

El “Lobo” local busca dar el primer paso para avanzar hacia la semifinal, mientras que el conjunto patagónico llega con ventaja deportiva al ser mejor ubicado en la tabla general.

Un reto clave en casa El partido abre la serie de ida entre dos equipos que poseen ambiciones claras. Gimnasia de Jujuy intentará aprovechar el factor localía, marcado por su público. Por su parte, Deportivo Madryn viajó a Jujuy con la idea de conseguir un resultado que le permita llegar a su visita con tranquilidad.

El arbitraje quedó a cargo de Lucas Comesaña, acompañado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Juan Viglietti, con Federico Benítez como cuarto árbitro.

Los convocados por Matía Módolo El entrenador de Gimnasia definió a los convocados para el choque de esta tarde con el equipo de Chubut Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@oficialgyejujuy) Embed ¿Cómo se define la clasificación? El formato del reducido indica que en caso de igualdad global tras los dos partidos, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla: en este caso Deportivo Madryn. Eso obliga a Gimnasia de Jujuy a jugar un poco más abierto y ganar al menos uno de los dos partidos o empatar el de local para hacerse fuerte. Datos a tener en cuenta Fecha y hora : Domingo 19 de octubre de 2025, 14:45 hs.

: Domingo 19 de octubre de 2025, 14:45 hs. Televisación : TyC Sports

: TyC Sports Lugar : Estadio 23 de Agosto, Jujuy.

: Estadio 23 de Agosto, Jujuy. Árbitro : Lucas Comesaña.

: Lucas Comesaña. Formato: Ida y vuelta, el que mejor clasifique tras ambos partidos avanza.

