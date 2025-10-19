domingo 19 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2025 - 07:00
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn: estos son los convocados por Matías Módolo

Gimnasia de Jujuy enfrenta el primero de los duelos de cuartos de final, buscando sacar ventaja para la vuelta.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Lee además
Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn
Reducido.

Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn
Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

El “Lobo” local busca dar el primer paso para avanzar hacia la semifinal, mientras que el conjunto patagónico llega con ventaja deportiva al ser mejor ubicado en la tabla general.

El arbitraje quedó a cargo de Lucas Comesaña, acompañado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Juan Viglietti, con Federico Benítez como cuarto árbitro.

Los convocados por Matía Módolo

El entrenador de Gimnasia definió a los convocados para el choque de esta tarde con el equipo de Chubut

Embed

¿Cómo se define la clasificación?

El formato del reducido indica que en caso de igualdad global tras los dos partidos, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla: en este caso Deportivo Madryn. Eso obliga a Gimnasia de Jujuy a jugar un poco más abierto y ganar al menos uno de los dos partidos o empatar el de local para hacerse fuerte.

Datos a tener en cuenta

  • Fecha y hora: Domingo 19 de octubre de 2025, 14:45 hs.
  • Televisación: TyC Sports
  • Lugar: Estadio 23 de Agosto, Jujuy.
  • Árbitro: Lucas Comesaña.
  • Formato: Ida y vuelta, el que mejor clasifique tras ambos partidos avanza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: las socias podrán entrar con un acompañante

Matías Noble: "Gimnasia de Jujuy va a salir a buscar la victoria"

Gimnasia de Jujuy y Palermo campeones del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

Lo que se lee ahora
Día de la Madre (Imagen generada con inteligencia artificial)
¡Felicidades!

Hoy se celebra el Día de la Madre: mensajes para mandar este domingo especial

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El puré nube es una versión ligera y aireada del clásico puré de papa. 
Cocina.

Cómo hacer puré nube: el secreto de esta receta para darle una textura única

Argentina en el mundial sub 20.
Fútbol.

Argentina va por la gloria ante Marruecos en el Mundial Sub 20: hora, tv y formaciones

Amenazó de muerte a su madre y hermanos en barrio Alberdi: fue detenido
Policial.

Amenazó de muerte a su madre y hermanos en barrio Alberdi: fue detenido

Día de la Madre (Imagen generada con inteligencia artificial)
¡Felicidades!

Hoy se celebra el Día de la Madre: mensajes para mandar este domingo especial

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recibe a Deportivo Madryn: estos son los convocados por Matías Módolo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel