viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 12:08
Primera Nacional.

Matías Noble: "Gimnasia de Jujuy va a salir a buscar la victoria"

El defensor de Gimnasia de Jujuy habló antes del cruce de ida por los cuartos del Reducido y destacó la confianza del plantel para jugar en el estadio 23 de Agosto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Matías Noble
Lee además
Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Hinchada del Lobo.
Reducido.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: las socias podrán entrar con un acompañante

En la previa, el defensor Matías Noble analizó el momento del equipo y la preparación durante la semana: “Creo que va a ser un partido duro donde vamos a buscar el resultado, va a ser importante para nosotros”, expresó Noble. “Va a ser importante lo que hagamos dentro de la cancha”, afirmó.

Confianza y trabajo en el plantel

El futbolista sostuvo que el grupo llega con buenas sensaciones tras los entrenamientos. “Estamos confiados en nuestro trabajo. Fue una gran semana donde trabajamos para buscar los tres puntos de local”, indicó.

También remarcó la necesidad de mantener la actitud desde el comienzo. “Nosotros trabajamos para salir a buscarlos desde el primer minuto”, señaló.

Sobre su momento personal, agregó: “Con el correr de los partidos me siento mejor. Seguimos trabajando”.

Matías Noble

Un equipo concentrado en su juego

Consultado sobre el rival, Noble comentó: “Tienen jugadores individualmente muy buenos y nosotros también. Tenemos que preocuparnos de lo que vamos a hacer nosotros dentro de la cancha”.

El defensor destacó el valor del trabajo colectivo y el compromiso del grupo: “Es importante agarrar confianza en la semana. Venimos de hacer buenos partidos y eso nos ayuda a rendir al 100. El grupo está muy motivado”.

De cara al encuentro ante Deportivo Madryn, Noble cerró con una frase que refleja la mentalidad del plantel: “Estos partidos son duros, el rival no va a regalar nada. Vamos a tratar de imponer nuestro juego”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: las socias podrán entrar con un acompañante

Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: fechas confirmadas para los partidos de ida y vuelta

Matías Módolo: "El apoyo se siente y es lo que necesita el jugador de Gimnasia de Jujuy"

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

Lo acusan de matar a su mamá y convivir más de 10 días con el cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel