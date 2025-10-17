Matías Noble: "Gimnasia de Jujuy va a salir a buscar la victoria"

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn el domingo 19 de octubre a las 14:45 en el estadio 23 de Agosto. Será el partido de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

En la previa, el defensor Matías Noble analizó el momento del equipo y la preparación durante la semana: “ Creo que va a ser un partido duro donde vamos a buscar el resultado, va a ser importante para nosotros ”, expresó Noble. “ Va a ser importante lo que hagamos dentro de la cancha ”, afirmó.

El futbolista sostuvo que el grupo llega con buenas sensaciones tras los entrenamientos. “ Estamos confiados en nuestro trabajo. Fue una gran semana donde trabajamos para buscar los tres puntos de local ”, indicó.

También remarcó la necesidad de mantener la actitud desde el comienzo. “ Nosotros trabajamos para salir a buscarlos desde el primer minuto ”, señaló.

Sobre su momento personal, agregó: “Con el correr de los partidos me siento mejor. Seguimos trabajando”.

Matías Noble

Un equipo concentrado en su juego

Consultado sobre el rival, Noble comentó: “Tienen jugadores individualmente muy buenos y nosotros también. Tenemos que preocuparnos de lo que vamos a hacer nosotros dentro de la cancha”.

El defensor destacó el valor del trabajo colectivo y el compromiso del grupo: “Es importante agarrar confianza en la semana. Venimos de hacer buenos partidos y eso nos ayuda a rendir al 100. El grupo está muy motivado”.

De cara al encuentro ante Deportivo Madryn, Noble cerró con una frase que refleja la mentalidad del plantel: “Estos partidos son duros, el rival no va a regalar nada. Vamos a tratar de imponer nuestro juego”.