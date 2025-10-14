martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 08:12
Fútbol.

Matías Módolo: "El apoyo se siente y es lo que necesita el jugador de Gimnasia de Jujuy"

El técnico de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo, destacó la fortaleza del grupo y pidió acompañamiento de la hinchada para el duelo ante Deportivo Madryn.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Matías Módolo en Canal 4 de Jujuy.

Matías Módolo en Canal 4 de Jujuy.

“El apoyo se siente y es lo que necesita el jugador”

Tras el avance de Gimnasia en el reducido, Módolo habló sobre el clima que rodea al equipo en esta etapa decisiva. “El futbolista es una persona y cada vez que toca una pelota hay 800 mil personas haciendo un juicio sobre lo que hace. Hay que tener una gran capacidad para abstraerse de eso y estar tranquilo”, señaló.

“El apoyo se siente y es lo que necesita el jugador. El murmullo no colabora. Algunos chicos viven por primera vez un mata mata, y el respaldo del hincha puede marcar la diferencia”, aseguró.

Embed - Matías Módolo: "Necesitamos el apoyo de la gente"

Trabajo mental y unión del grupo

Módolo explicó que el cuerpo técnico incorporó acompañamiento psicológico en el plantel para afrontar la presión del reducido. “Hicimos trabajo con coach sobre qué nos genera el reducido. Este partido es un escalón más al objetivo y hay que transitarlo con naturalidad. Si uno tiene una buena semana y ensaya las situaciones, te da una confianza distinta”, explicó.

El DT valoró la madurez del grupo y la convicción con la que se sostiene el proyecto. “Hay un grupo inclaudicable con respecto al objetivo. Estos partidos son muy cerrados y es difícil jugar bien con tanta presión, pero los chicos están enfocados y con mucho compromiso”, indicó.

Matias Modolo

“Vine a este club a dejar algo y hacer historia”

“Para el adentro, que digan que vendemos el ascenso son balas que no me entran. Siempre hay gente que va a estar en contra. Pero es importante mencionarlo para el afuera: el club nos ha dado todas las herramientas y no es casualidad la campaña que hicimos”, aclaró.

“Vine a este club a dejar algo y hacer historia. En mi honor, en mi nombre y en el de mi cuerpo técnico, jamás permitiría algo así. Es una falta de respeto a nuestro trabajo y a la institución”, agregó.

Un rival exigente en el horizonte

Sobre el próximo desafío, Módolo adelantó que el equipo jujeño enfrentará un partido muy exigente ante Deportivo Madryn. “Es un gran equipo, estuvo a dos minutos de jugar en Primera División. Tuvieron un golpe importante, pero siguen siendo un rival durísimo. Lo importante es lo que nosotros podamos hacer. Tenemos que jugar con inteligencia”, advirtió.

El entrenador reconoció que el objetivo es claro: “No podemos elegir, tenemos que ganarles a todos. Sea como sea, lo vamos a intentar. El grupo sabe que es un paso más en el camino y que necesitamos a todos tirando para el mismo lado”.

