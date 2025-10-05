domingo 05 de octubre de 2025

5 de octubre de 2025 - 20:14
Primera Nacional.

Matías Módolo habló después de la clasificación: "Vamos a ir por más, se viene algo mejor"

Matías Módolo habló de la clasificación de Gimnasia de Jujuy al Reducido, hizo un balance de la ronda regular, de las bajas que tuvo el plantel y de aquellos que dijeron "que se vendió el ascenso".

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
matias modolo gimnasia de jujuy
Además, el entrenador del Lobo Jujeño aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los hinchas y responder a quienes sostienen que el club “vendió el ascenso”.

Qué dijo Matías Módolo de la clasificación al Reducido

Balance de la ronda regular y mensaje para los que dicen que "se vendió el ascenso"

"Es el día para hacer el balance, creo que redondeamos una gran campaña nos propusimos en pretemporada estar entre los cinco, diferentes cosas nos metieron en la lucha más ambiciosa, eso hizo que subamos nuestra expectativa. Ahora tenemos el sinsabor de no poder mantener la lucha por el primer ascenso. Pero no podemos dejar de valorar el trabajo que se ha hecho", inició detallando en conferencia de prensa Matías Módolo.

Seguido, el director técnico del Lobo, quiso dejar un mensaje claro: "Aprovecho para un mensaje de esos que no suman como el: "vendieron el ascenso". A quién? No se entiende. Desde el primer dia nos pusimos un objetivo: hacer historia. Desde mi lugar es importante transmitir que hay un equipo serio, profesional, con una identidad", aseveró el entrenador.

Por otra parte, lamentó "más que nadie las bajas" que tuvo el plantel en estos últimos partidos y que no permitieron tener esa contundencia que tenía el equipo durante el rodaje del torneo. "Lo importante es hoy celebrar esta gran campaña. No especulamos, no fuimos a buscar empates a ninguna cancha. Me gustaría dejar en claro que nadie es el mejor todo el tiempo. Nosotros tampoco".

image

Desgaste y bajas fortuitas

Después, Módolo hizo alusión a la complejidad de un torneo tan largo como lo es la Primera Nacional, expresando: "El desgaste se siente, es un torneo muy complejo. No nos quedamos cortos en cuanto a armado de plantel. Teníamos dos alternativas para cada posición y tuvimos bajas por situaciones fortuitas, no fue por exceso de entrenamiento o por falta".

"Son muchos equipos los que tienen entre cinco y ocho lesionados, a nosotros se nos juntaron todos, más las amarillas que tuvimos. Era una racha de la que había que salir".

Un mensaje a los hinchas

"Hemos buscado que la gente se sienta representada por el equipo. Vamos a ir por más y hay que estar unidos hasta el final. Somos un equipo unido y estoy orgullo de ser el conductor de este equipo. Tengo muchas ganas de seguir, de seguir escribiendo la historia de este club. Hicimos algo muy bueno y se viene algo mejor".

"Hoy estamos donde queríamos, disfrutemos que vamos a jugar un Reducido. Somos el quinto mejor de 36 equipos, estamos en la divisional más complicada. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo juntos. Ahora hay que ir por más. Vamos a tener un lindo partido para disfrutar. Esperemos que disfrutemos el domingo y sea con un triunfo".

image

Análisis de San Miguel, el rival de octavos del Reducido

Finalmente, Matías Módolo anticipó que su equipo ya venía analizando a San Miguel porque era uno de los posibles rivales a cruzarse en el Reducido. Sobre esto, acotó: "Tenemos nuestro tiempo para analizarlos. Es un rival que se armó para ascender, que rompió el mercado, que tiene un presupuesto que duplica al resto. Pero nos consideramos menos que nadie".

Y finalmente sentenció: "Estamos con confianza porque logramos que el partido sea aquí en Jujuy y con nuestra gente".

Gimnasia de Jujuy volvió al triunfo: venció 2-0 a Chacarita con goles de Trasante y Palazzo / Foto: Emmanuel Vera
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy venció 2-0 a Chacarita y jugará octavos del Reducido contra San Miguel

Por  Malka Alvarenga Miranda

