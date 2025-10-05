domingo 05 de octubre de 2025

5 de octubre de 2025 - 09:17
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

En algunas provincias del país se registraron intensas tormentas con caída de granizo. Te compartimos el pronóstico del SMN para Jujuy durante el domingo y el inicio de la semana.

Gabriela Bernasconi
calor paraguas

A través de las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, se informó que durante el domingo varias provincias del país estarán bajo alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas. Este no será el caso de Jujuy, ya que para este 5 de octubre no se encuentra bajo alerta; sin embargo, se prevén posibles precipitaciones hacia la noche.

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy: pronóstico del SMN

Para este domingo 5 de octubre, el SMN anticipa una temperatura máxima de 36°C en San Salvador de Jujuy. Las condiciones irán variando a lo largo del día: durante la mañana y la tarde se espera un cielo completamente despejado y soleado, mientras que hacia la noche podrían presentarse nubes y probabilidad de lluvias débiles.

temperaturas calor

Esto provocará que el lunes comience con un marcado descenso térmico, con una máxima que alcanzaría los 20°C. Para el 6 de octubre, los especialistas prevén precipitaciones durante la madrugada, cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada y una mínima que no superaría los 8°C.

A partir del martes, las temperaturas seguirán siendo moderadas, aunque disminuirá la probabilidad de tormentas. Se espera el regreso del cielo despejado a soleado, con una máxima de 21°C y una mínima de 5°C. Los días siguientes, las máximas irán en notorio ascenso, llegando al fin de semana nuevamente con 31°C y 32°C, respectivamente.

tormentas lluvias verano.jpg

