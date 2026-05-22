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22 de mayo de 2026 - 16:27
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: así funcionarán los servicios municipales el 25 de Mayo

Este lunes 25 de mayo es feriado nacional y habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.

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Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Este lunes 25 de mayo es feriado nacional para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y el Primer Gobierno Patrio. Por eso habrá modificaciones en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy, según confirmaron desde la Municipalidad capitalina.

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Transporte en San Salvador de Jujuy

  • Transporte Alternativo: prestará servicio con Tarifa 2.
  • Transporte Urbano: circulará con unidades reducidas.
  • Ascensor Urbano: funcionará de 8 a 20 horas.
  • Estacionamiento Tarifado: sin servicio.

Recolección de residuos

Servicio prestado por el Municipio

  • Recolección de Residuos Domiciliarios: normal.
  • Servicio Especial: normal.
  • Limpieza/Barrido: sin servicio.

Servicios de la empresa LIMSA S.A.

  • Recolección Domiciliaria: normal.
  • Recolección Comercial: normal.
  • Recolección Patógena: normal.
  • Barrido: únicamente en microcentro y ex terminal.
  • Barrido Manual: sin servicio.
  • Contenedores Municipalidad: normal.
  • Recolección de malezas y escombros: sin servicio.

Solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios de recolección de residuos, con el objetivo de continuar promoviendo hábitos saludables y el cuidado de la ciudad. Ante cualquier consulta, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.

Recolección de residuos.jpg
Este lunes 25 de mayo es feriado nacional y habr&aacute; cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy

Este lunes 25 de mayo es feriado nacional y habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy

Los otros servicios en San Salvador de Jujuy

La Dirección de Mercados informó que esos centros comerciales municipales 6 de Agosto, Ex Abasto, Santa Rosa, Concentración y Abasto, junto al Paseo de Compras Sarmiento, atenderán solamente medio día durante el feriado.

En tanto, el Paseo de las Flores funcionará con atención normal. Los mencionados espacios comerciales retomarán su actividad habitual y horarios normales el martes 26 de mayo.

Finalmente, desde la administración de los cementerios municipales indicaron que el Cementerio El Salvador mantendrá abierta su administración de 8 a 13 horas, mientras que el horario de visitas será de 8 a 18 horas.

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