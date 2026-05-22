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22 de mayo de 2026 - 12:45
Jujuy.

Taller gratuito para aprender a frenar y recuperar el tiempo propio

El taller que se realizará desde Salud Mental busca reflexionar sobre la relación con el tiempo, la productividad constante y el descanso.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Salud Mental ofrece un taller gratuito para aprender a parar

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“Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo” “Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo”

La actividad es impulsada por el Departamento de Salud Mental y está destinada a personas que sienten dificultad para detenerse, que perciben que siempre hay algo más por hacer o que buscan revisar su vínculo con la productividad y las exigencias cotidianas.

El taller propone un espacio de encuentro y autocuidado a través de dinámicas teórico-vivenciales. Durante la jornada, el equipo de profesionales trabajará sobre la identificación de mandatos vinculados a la productividad constante y el registro de la dificultad para parar.

También se abordará la reconexión con el tiempo propio, el disfrute y la importancia de incorporar prácticas de autocuidado en la vida cotidiana.

Desde el área municipal explicaron que el objetivo es generar un espacio que permita correrse del deber constante y comenzar a reconocer necesidades personales que muchas veces quedan relegadas por las obligaciones diarias.

Día, horario y lugar del taller

La jornada se realizará el miércoles 27 de mayo, de 9 a 11 horas, en Necochea 565. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda a las personas interesadas consultar previamente la disponibilidad para participar.

La propuesta apunta a brindar herramientas para detenerse, registrar el propio ritmo y pensar nuevas formas de habitar el tiempo personal en medio de las demandas laborales, familiares y sociales.

Datos del servicio

  • Actividad: Taller vivencial “Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo”.
  • Fecha: miércoles 27 de mayo.
  • Horario: de 9 a 11.
  • Lugar: oficinas de Necochea 565.
  • Organiza: Departamento de Salud Mental.
  • Cupos: limitados.
  • Destinatarios: personas que sienten dificultad para parar, descansar o desconectarse de las exigencias cotidianas.

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