Taller gratuito para aprender a frenar y recuperar el tiempo propio

Un taller vivencial orientado a reflexionar sobre el tiempo, el descanso y el autocuidado se realizará el próximo miércoles 27 de mayo, de 9 a 11 horas, en las oficinas de Necochea 565. La propuesta se denomina “Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo” y tendrá cupos limitados.
“Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo” “Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo”
La actividad es impulsada por el Departamento de Salud Mental y está destinada a personas que sienten dificultad para detenerse, que perciben que siempre hay algo más por hacer o que buscan revisar su vínculo con la productividad y las exigencias cotidianas.
El taller propone un espacio de encuentro y autocuidado a través de dinámicas teórico-vivenciales. Durante la jornada, el equipo de profesionales trabajará sobre la identificación de mandatos vinculados a la productividad constante y el registro de la dificultad para parar.
También se abordará la reconexión con el tiempo propio, el disfrute y la importancia de incorporar prácticas de autocuidado en la vida cotidiana.
Desde el área municipal explicaron que el objetivo es generar un espacio que permita correrse del deber constante y comenzar a reconocer necesidades personales que muchas veces quedan relegadas por las obligaciones diarias.
Día, horario y lugar del taller
La jornada se realizará el miércoles 27 de mayo, de 9 a 11 horas, en Necochea 565. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda a las personas interesadas consultar previamente la disponibilidad para participar.
La propuesta apunta a brindar herramientas para detenerse, registrar el propio ritmo y pensar nuevas formas de habitar el tiempo personal en medio de las demandas laborales, familiares y sociales.
Datos del servicio
- Actividad: Taller vivencial “Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo”.
- Fecha: miércoles 27 de mayo.
- Horario: de 9 a 11.
- Lugar: oficinas de Necochea 565.
- Organiza: Departamento de Salud Mental.
- Cupos: limitados.
- Destinatarios: personas que sienten dificultad para parar, descansar o desconectarse de las exigencias cotidianas.
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