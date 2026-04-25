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25 de abril de 2026 - 11:48
Salud.

BTS y la salud mental: por qué su música se volvió un refugio para millones

Una médica explica cómo las canciones de BTS ayudan a enfrentar ansiedad y depresión en distintas etapas de la vida.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Ansiedad, estrés, depresión y autoestima son algunos de los temas que aparecen en sus letras, generando una conexión profunda con sus seguidores.

Jimena conoció a BTS en un contexto personal exigente: su residencia médica en Córdoba. “Estaba muy estresada y un día se me atravesaron y marcaron un antes y un después”, cuenta.

Al principio, no fue la música lo que la atrapó, sino el contenido del grupo. “Me aparecieron videos de ellos, de las dinámicas que hacen. Me hicieron reír”, recuerda. Ese primer acercamiento fue clave. “A partir de ahí empecé a seguirlos y después ya no hubo vuelta atrás”, resume.

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La importancia de sentirse identificado

Uno de los principales factores que explican el impacto emocional de BTS es el contenido de sus canciones. Lejos de las temáticas superficiales, muchas de sus letras abordan conflictos internos y procesos personales.

“Hablan de autoestima, amor propio, motivación”, explican desde el fandom jujeño. Esa identificación genera un vínculo directo con quienes atraviesan momentos complejos.

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BTS - Foto de archivo&nbsp;

BTS - Foto de archivo

Música, emociones y salud mental: el impacto de BTS

Desde una mirada más amplia, la relación entre música y salud mental no es nueva. La música puede funcionar como canal de expresión, regulación emocional y acompañamiento. En el caso de BTS, ese efecto se potencia por la coherencia entre sus letras, sus mensajes públicos y la cercanía que construyen con sus fans.

“Hay álbumes que tratan temas como la depresión y la ansiedad”, destacan. Esto permite que muchas personas encuentren palabras para emociones difíciles de expresar.

El impacto no se limita a un grupo etario específico. El fandom incluye personas de distintas edades y profesiones. “No es solo para adolescentes. Hay jóvenes, adultos y personas mayores”, remarcan desde el Army que compone Jimena.

Esa diversidad también explica por qué su música logra conectar en diferentes momentos de la vida.

El valor de una comunidad

Además de la música, el entorno que se genera alrededor de BTS también cumple un rol importante. El ARMY —la comunidad de fans— funciona como red de contención, donde las personas comparten experiencias, emociones y acompañamiento. “Se forman grupos, amistades, espacios donde uno se siente parte”, puntualizan.

En un contexto donde la salud mental ocupa cada vez más lugar en la agenda social, el caso de BTS muestra cómo el arte puede convertirse en una herramienta significativa. No reemplaza tratamientos ni acompañamiento profesional, pero sí puede ser un punto de apoyo.

Fans de BTS (2)

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