Un jujeño murió en Córdoba y piden colaboración para traer el cuerpo a Jujuy

Joven jujeño muerto en Córdoba

La familia de Lucas Santiago Flores, el jujeño de 19 años que murió en la provincia de Córdoba, necesita ayuda para traer el cuerpo a nuestra provincia y por eso comenzó con una campaña solidaria para poder cubrir los costos del traslado.

Por medio de las redes sociales, difundieron la solicitud de colaboración, y detallaron que quienes deseen colaborar, pueden hacerlo mediante transferencia al alias analiarivadeneira.mp, que es una cuenta de la madre del joven, Analía Elizabeth Rivadeneira.

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La muerte del jujeño El jujeño apareció inconsciente en el microcentro en uno de los canteros del sector de Pellegrini y 9 de julio en el microcentro de San Francisco. Fue derivado al Hospital Iturraspe donde terminó falleciendo. Su familia había denunciado hace unos días su desaparición, por lo que la Policía había emitido un pedido de paradero. La causa de su muerte es investigada por la fiscalía de Delitos Complejos, a fin de establecer las circunstancias del hecho. En el lugar se encontró una mochila con su documentación, ampollas y cajas varias de medicación psiquiátrica. Joven jujeño muerto en Córdoba Joven jujeño muerto en Córdoba

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