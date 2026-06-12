Viral: ¿Cómo son las casas modulares chinas que ya son furor en Córdoba y La Patagonia?

Ante el fuerte incremento que registran los costos de construcción , muchas familias en Argentina están evaluando nuevas opciones de casas . En ese contexto, las casas modulares de origen chino aparecen como una alternativa habitacional que podría abaratar los precios hasta en un 50% y montarse en plazos muy breves.

Esto genera creciente interés en provincias como Mendoza , Córdoba y las regiones patagónicas . El esquema modular ofrece unidades iniciales desde los 5 millones de pesos para quienes desean realizar una inversión inmobiliaria .

En ese marco, un monoambiente de 30 m² tiene un valor promedio cercano a los $15,5 millones , mientras que las alternativas de 40 m² se ubican alrededor de los $25 millones .

La brecha de costos frente a la construcción tradicional es significativa . En el mercado convencional , el metro cuadrado se encuentra entre 1,6 y 2,5 millones de pesos , mientras que en el sistema modular los valores bajan a un rango aproximado de 600.000 a 931.000 pesos por m² .

Rapidez de instalación y características técnicas

Las unidades habitacionales se importan al país ya listas para su armado y están fabricadas con estructura de acero galvanizado. Asimismo, incorporan paneles tipo sándwich que aseguran un adecuado aislamiento térmico, protegiendo el interior de la vivienda frente a las condiciones climáticas externas.

Los expertos recomiendan evaluar el presupuesto total del proyecto antes de avanzar con la operación comercial.

El proceso de ensamblaje de estas viviendas modulares puede completarse en aproximadamente diez horas de trabajo continuo, siempre sobre una platea o base previamente acondicionada. Los modelos disponibles van desde los 37 hasta los 74 metros cuadrados e incluyen baño completo, cocina integrada y aberturas con doble vidriado hermético.

Este sistema de construcción modular no pretende sustituir por completo a la edificación tradicional, sino que se plantea como una opción complementaria dentro del mercado habitacional.

Desafíos, garantías y normativas pendientes

Aunque el desembolso inicial resulta más bajo, expertos del ámbito de la construcción recomiendan precaución a la hora de adquirir este tipo de viviendas modulares, especialmente en lo que respecta al servicio de posventa. La mayor duda del sector se centra en qué alcance tienen las garantías si, tiempo después del montaje, surgen problemas o defectos en la estructura.

Córdoba asoma como uno de los mercados habitacionales más prometedores a nivel nacional.

“Una cosa es recibir el módulo habitacional y otra muy distinta es saber quién responde si aparece una falla estructural a los seis meses o al año”, señalaron de forma explícita especialistas del sector de la construcción industrializada.

Los especialistas técnicos sugieren analizar en detalle el costo global de la obra antes de concretar la compra inmobiliaria. Al precio de la vivienda modular es necesario sumar otros gastos asociados, como el transporte internacional, la construcción de la base, las conexiones a servicios esenciales y la carga impositiva correspondiente.

El caso de Córdoba y zonas aledañas

La normativa vigente en distintos municipios de la provincia de Córdoba representa un obstáculo relevante para las familias que evalúan esta alternativa habitacional. Debido a la falta de un marco legal específico para este tipo de construcciones modulares, en general estas viviendas prefabricadas no suelen ser aptas para acceder a créditos hipotecarios tradicionales otorgados por entidades bancarias.

Embed @diariouno.com.ar ¿TE COMPRARÍAS UNA? - Las famosas casas prefabricadas de China ya se venden en Mendoza desde los $5.000.000. La propuesta busca ser una alternativa habitacional económica y rápida frente a la construcción tradicional, ideal para quienes buscan la casa propia ante la compleja realidad económica. - Las unidades son estructuras livianas que se entregan listas para el montaje en pocas horas. Vienen equipadas con piso cementicio, aberturas de aluminio, sistema eléctrico e instalaciones de agua. sonido original - Diario UNO

Aun con estas restricciones regulatorias, Córdoba se posiciona como uno de los mercados de vivienda con mayor proyección inmobiliaria en el país. La provincia exhibe un desarrollo tecnológico sólido y una adopción creciente de los sistemas constructivos industrializados. Sin embargo, resulta fundamental revisar las normativas específicas municipales antes de concretar una adquisición inmobiliaria.

Por otro lado, la demanda de soluciones habitacionales también se ve impulsada por el avance de nuevos emprendimientos productivos en la región patagónica. Actividades como la minería y el turismo requieren aplicar con rapidez infraestructuras habitacionales en zonas de difícil acceso o alejadas de los centros urbanos.