Luis Caputo aseguró que Georgieva está "impresionada con los resultados del programa"

El ministro de Economía, Luis Caputo , afirmó que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , destacó los resultados del programa económico argentino durante la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y negó que su visita al país represente un respaldo político al Gobierno.

Tras el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda señaló que la funcionaria del organismo internacional " remarcó lo impresionada que estaba con los resultados del programa " y aseguró que consideró a la Argentina como uno de los países mejor preparados para enfrentar el actual contexto de volatilidad internacional.

Según explicó Caputo, Georgieva atribuyó esa fortaleza al superávit fiscal y energético alcanzado por el país. En ese sentido, sostuvo que " Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente ".

El ministro agregó que durante la reunión Milei explicó que el crecimiento de la producción petrolera funciona como un respaldo frente a un escenario internacional adverso, ya que una suba del precio de la energía implicaría un mayor ingreso de divisas para el país.

Reforma laboral y empleo

Caputo indicó que uno de los ejes de la conversación fue la situación del mercado laboral y la necesidad de aumentar el empleo registrado. "Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal", dijo y explicó que Georgieva conoce la evolución de los indicadores laborales, donde el empleo informal creció por encima del formal.

"Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito", sostuvo.

Inversiones y respaldo del FMI

Respecto de los proyectos de inversión anunciados por el Gobierno, Caputo señaló que las iniciativas aprobadas y las que aún esperan autorización representan más de USD 145.000 millones, aunque aclaró que se concretarán de manera gradual en los próximos años.

En la misma línea, agregó: "No relaciono para nada con lo político. Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos. Vino en función de eso pero no tiene nada que ver con la relación política".

"El Fondo no se mete nunca en temas políticos", afirmó.

La agenda de Georgieva en el país

Durante su estadía en Argentina, la directora gerente del FMI mantendrá encuentros con estudiantes universitarios, empresarios de los sectores energético, tecnológico y agropecuario y visitará Vaca Muerta junto a Caputo.

Tras reunirse con Milei, Georgieva publicó un mensaje en la red social X en el que destacó el rumbo económico del país y afirmó: "Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino".

La funcionaria también remarcó la importancia de sostener la disciplina fiscal, fortalecer las reservas y avanzar con reformas estructurales para consolidar el crecimiento económico.