Encuentro clave en Casa Rosada: Milei recibió a Kristalina Georgieva. 

Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, según informó la Oficina del Presidente en X.

En un encuentro de alto nivel económico, Javier Milei se reunió en Casa Rosada con Kristalina Georgieva , titular del FMI, junto al ministro Luis Caputo y el funcionario del organismo Nigel Chalk.

El encuentro entre Milei y Georgieva ocurrió luego de la conferencia conjunta que la titular del FMI y Luis Caputo brindaron en el Palacio de Hacienda , donde Georgieva aseguró que la Argentina no necesita un nuevo acuerdo de financiamiento .

La reunión representó la primera foto oficial entre Javier Milei y Kristalina Georgieva, en un gesto que buscó mostrar el vínculo entre la administración argentina y la conducción del Fondo Monetario Internacional. Tras ese primer encuentro, ambos participaron de una reunión ampliada junto a miembros del Gabinete nacional, donde se repasaron los principales desafíos económicos del país y los avances del programa impulsado por el Gobierno.

"No me preocupa que la Argentina tenga el dinero para pagar. Miren al Banco Central. Sigan comprando reservas", afirmó la directora gerente del FMI, al destacar la importancia de fortalecer las reservas internacionales. Además, aseguró que el organismo no considera necesario que el país solicite un nuevo programa de financiamiento: "No vemos la necesidad de que la Argentina tenga que pedir un financiamiento adicional al FMI".

“Vemos una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a sobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo. El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado”, afirmó.

La titular del FMI seguirá con su agenda en Argentina este lunes con una exposición en el Palacio Libertad. El martes viajará a Vaca Muerta, donde visitará el yacimiento junto a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Antes de reunirse con Luis Caputo, Kristalina Georgieva publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó las oportunidades económicas de la Argentina y valoró el potencial del país en sectores estratégicos. "Me entusiasma conectar con gente de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero", escribió la directora gerente del FMI.

La visión de Georgieva sobre el desempleo en la Argentina

"El desempleo en Argentina no es alto en comparación con otros países, pero muchas personas trabajan en la economía informal", señaló Kristalina Georgieva. La directora gerente del FMI respaldó la reforma laboral impulsada por el Gobierno al considerar que puede contribuir a la formalización del empleo, aunque remarcó que el factor clave será el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. "Las pymes generan la mayoría de los empleos. Debemos facilitar su acceso al financiamiento para que puedan crecer y contratar más trabajadores", afirmó.

La titular del FMI también señaló que el crecimiento de la Argentina dependerá de avanzar en una serie de reformas estructurales. En ese sentido, destacó la necesidad de ampliar el crédito hipotecario, fortalecer el mercado de capitales, impulsar las inversiones en infraestructura y mantener el proceso de desregulación para generar mejores condiciones de desarrollo económico.