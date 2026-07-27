Kristalina Georgieva llega a la Argentina: se reunirá con Milei y analizará los desafíos económicos

Este lunes, Javier Milei mantendrá un encuentro en la Casa Rosada con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , quien arribará al país tras haber sido invitada por el propio jefe de Estado . A diez meses de su último encuentro, volverán a reunirse de manera presencial .

Política. El FMI impulsa un dólar más alto y crece el debate sobre su impacto social en Argentina

En esta oportunidad, el cara a cara se desarrollará en un contexto más favorable para la administración nacional y está previsto para las 14 en la sede del Gobierno .

La reunión anterior entre ambos había tenido lugar en septiembre de 2025 , en pleno proceso de negociación por el respaldo financiero de Estados Unidos , en la antesala de las elecciones legislativas . Sin embargo, el encuentro de este lunes también tendrá temas relevantes para abordar.

Aunque el ministro de Economía , Luis Caputo , asegura que el vínculo con el FMI atraviesa uno de sus mejores momentos, la coyuntura actual refleja un cambio en las principales inquietudes del organismo respecto de la evolución del plan económico impulsado por el Gobierno .

El cumplimiento del objetivo de fortalecer las reservas internacionales ya no aparece como la principal preocupación. En cambio, el foco pasó a estar puesto en el eje central del programa económico del Gobierno: el mantenimiento del superávit fiscal.

Durante los últimos meses, la meta vinculada a la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) concentró buena parte de las discusiones y obligó al país a solicitar en varias oportunidades waivers (dispensas) para justificar los desvíos respecto de ese compromiso.

Durante 2026, el Banco Central, encabezado por Santiago Bausili, adquirió más de USD 13.000 millones, con lo que consiguió alcanzar la meta de acumulación de reservas prevista para el primer semestre. No obstante, si bien continúa vigente el objetivo de sumar USD 8.000 millones netos adicionales antes de fin de año, la principal inquietud pasó a concentrarse en la situación de las cuentas fiscales.

Las primeras señales de preocupación surgieron en junio, cuando el Sector Público Nacional (SPN) informó un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, cifras que encendieron las alarmas sobre la evolución del frente fiscal.

Durante ese mes, el pago neto de intereses ascendió a $328.049 millones. Según explicó Luis Caputo, el desempeño fiscal estuvo condicionado por una caída en la recaudación, atribuida al diferimiento del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y al impacto estacional que genera el pago del medio aguinaldo.

Hasta mayo, el superávit primario acumulado representaba el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, luego de los datos correspondientes a junio, ese indicador descendió al 0,6%, lo que implicó no alcanzar la meta fijada para el primer semestre. De cara a lo que resta del año, el objetivo pasó a ser cumplir con la meta de 1,4% del PBI prevista para diciembre.

La dificultad radica en que el propio Luis Caputo admitió de manera pública que las posibilidades de seguir recortando el gasto del Estado son cada vez más reducidas.

“Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, dijo el ministro en el programa Economía de Quincho.

Promesas sobre la mesa

Ante este contexto y con Kristalina Georgieva de visita en el país, uno de los principales ejes de discusión con el FMI será conocer cuáles son las medidas que el Gobierno ya implementó o planea adoptar para garantizar la continuidad del superávit fiscal. En su staff report, el organismo fue explícito al señalar que, para cumplir con la meta de un superávit primario cercano al 1,5% del PBI en 2026, será indispensable mantener una política de fuerte disciplina y control del gasto público de manera sostenida.

El FMI señaló una serie de factores que representan un desafío para las cuentas públicas. Entre ellos mencionó la disminución de los impuestos aplicados a las exportaciones agropecuarias, el impacto de las iniciativas de gasto que el Congreso aprobó hacia fines de 2025, estimadas en 0,35% del PBI, y las nuevas disposiciones impositivas incorporadas en la reforma laboral, cuyo costo fue calculado en 0,15% del PBI.

El documento elaborado por el FMI indicó que el Gobierno argentino asumió el compromiso de avanzar con una reducción de los subsidios energéticos, optimizar la asignación de las prestaciones sociales y ordenar el gasto discrecional, tanto en partidas corrientes como de inversión.

Dentro de ese conjunto de acciones se contempla postergar la implementación de la reforma laboral, medida que generaría un ahorro equivalente al 0,15% del PBI; reforzar los impuestos específicos, con un impacto estimado de 0,10% del PBI; y perfeccionar la segmentación de los subsidios al transporte, lo que permitiría sumar otro 0,10% del PBI.

Con el objetivo de evitar el impacto que tendría sobre las cuentas públicas, el Gobierno decidió aplazar hasta el 1° de noviembre la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una facultad contemplada por la propia ley. La intención oficial es que, para esa fecha, la mejora en la recaudación permita avanzar con su implementación.

Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo existen dudas sobre ese escenario. Aunque la entrada en vigencia todavía podría diferirse por un período adicional de hasta seis meses, una nueva prórroga exigiría la aprobación de otra ley por parte del Congreso.

Visita a Vaca Muerta

La agenda de Kristalina Georgieva también contempla encuentros con funcionarios del equipo económico y recorridas por áreas consideradas estratégicas para el desarrollo macroeconómico del país, entre ellas el sector energético. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el martes 28 la titular del FMI visitará el yacimiento Loma Campana, en Neuquén, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

El cumplimiento de las metas fiscales y la evolución de las reservas internacionales se consolidan como los principales puntos bajo análisis. Aunque el BCRA logró alcanzar el objetivo de acumulación previsto para el primer semestre, el desafío de cumplir con la meta fijada para fin de año continúa vigente.

En ese contexto, el equipo técnico del organismo no sólo observa el volumen de compras netas de divisas, sino que también evalúa la composición, la solidez y la capacidad de sostener en el tiempo las reservas incorporadas.

El encuentro entre Javier Milei y Kristalina Georgieva abrirá una nueva etapa en el vínculo entre el Gobierno argentino y el FMI, en medio de un panorama marcado por las exigencias fiscales, los objetivos de acumulación de reservas y un contexto internacional cambiante.

En ese escenario, la administración nacional busca afianzar el equilibrio macroeconómico y sostener el respaldo del organismo como una herramienta para impulsar la llegada de inversiones y favorecer el crecimiento económico en los próximos años.