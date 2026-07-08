El FMI mantuvo su proyección para Argentina y anticipó cuándo bajará la inflación al 10% anual

El FMI mantuvo sin cambios la proyección de crecimiento para la Argentina y ratificó una expansión de 3,5% para 2026.

La economía mundial atravesará una desaceleración durante 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre, los niveles todavía elevados de inflación y las consecuencias del conflicto en Medio Oriente sobre el costo de la energía. En esrte marco, el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) mantiene sus estimaciones de crecimiento para Argentina.

Se proyectó una suba del 3,5% en 2026 y del 4% en 2027 . Al mismo tiempo, el organismo actualizó sus previsiones para distintas economías relevantes , con ajustes al alza para Brasil y China , y reducciones en las expectativas para la zona euro y México .

La revisión de julio del World Economic Outlook (WEO) , publicada este miércoles, reflejó una perspectiva más prudente sobre la evolución de la economía internacional . El organismo recortó en una décima su cálculo de expansión global para 2026 , ubicándolo en 3% , aunque conservó la previsión de una aceleración hasta 3,4% en 2027 .

Bajo este panorama, Argentina se mantuvo dentro del grupo de países cuyas estimaciones no sufrieron modificaciones en comparación con el informe presentado en abril, mientras que otras economías experimentaron cambios en sus pronósticos.

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana para presentar los datos del WEO, la subdirectora del Departamento de Estrategia, Política y Evaluación del Fondo Monetario Internacional, Petya Koeva Brooks, fue consultada sobre la situación de la Argentina y señaló que el organismo prevé una mejora en la actividad económica del país impulsada por un mayor nivel de exportaciones e inversiones.

En relación con la inflación, la funcionaria indicó que las estimaciones del FMI apuntan a que se ubicará en torno al 25% hacia el cierre del año y sostuvo que la evolución de los precios continuará con una trayectoria descendente. Además, explicó que el organismo calcula que la inflación recién alcanzaría valores de un solo dígito en 2028.

El reporte no incluyó un capítulo exclusivo dedicado a la situación económica de Argentina. En contraste con versiones anteriores del WEO, el documento centró su evaluación en el desempeño de la economía global, las consecuencias del escenario internacional y las variaciones en las estimaciones correspondientes a los principales mercados del mundo.

En el caso argentino, el Fondo Monetario Internacional únicamente detalló sus previsiones de crecimiento dentro del anexo de estadísticas, donde ratificó las mismas cifras difundidas en el informe de abril.

De acuerdo con las estimaciones del organismo internacional, la economía de Argentina tendrá una expansión del 3,5% durante 2026 y del 4% en 2027. Ambas proyecciones se mantuvieron sin modificaciones en comparación con la versión previa del informe. Además, el apartado estadístico señaló que el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 1,3% en 2024 y proyectó un incremento del 4,4% para 2025.

La proyección elaborada por el FMI puede compararse con las expectativas planteadas por otros actores respecto al desempeño futuro de la economía argentina. Mientras el organismo internacional conservó una estimación de expansión del 3,5% para 2026 y el Gobierno calculó en el Presupuesto 2026 un incremento del 5% del PBI, los especialistas relevados por el REM anticiparon en junio que el crecimiento alcanzaría el 3% durante ese año, lo que representa una suba de 0,1 puntos porcentuales frente al sondeo previo.

Cambios en las previsiones del Fondo

La determinación adoptada por el FMI adquiere importancia debido a que la revisión correspondiente a julio sí contempló cambios en las proyecciones de una cantidad significativa de países analizados en el reporte.

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Mientras que en determinadas economías el organismo elevó sus pronósticos de crecimiento ante un desempeño más positivo de la actividad, en otras recortó sus expectativas debido a las consecuencias del escenario global y al empeoramiento de las condiciones económicas.

En el plano global, el FMI calculó que la economía internacional tendrá un crecimiento del 3% en 2026, lo que representa una reducción de una décima frente a la estimación publicada en abril. Para 2027, en tanto, conservó su previsión de una expansión del 3,4%. El organismo señaló que la actividad económica logró sostenerse a pesar del incremento de la incertidumbre mundial, aunque alertó sobre la permanencia de factores de riesgo vinculados al desarrollo del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento de los precios energéticos, la inflación y las condiciones del sistema financiero.

El informe también anticipó que la inflación global tendrá un ritmo de incremento superior al previsto en estimaciones anteriores. Para 2026, el organismo calculó una suba promedio de los precios del 4,7%, con una variación estimada del 3% en las economías desarrolladas y del 5,8% en los mercados emergentes y las naciones en desarrollo.

Ganadores y perdedores de la actualización

Los cambios realizados por el FMI generaron un escenario dividido entre aquellos países cuyas expectativas económicas fueron revisadas favorablemente y aquellos que recibieron recortes en sus pronósticos.

Dentro del grupo de economías con una mejora en sus estimaciones se destacó Brasil. El organismo internacional incrementó su cálculo de expansión para 2026 hasta el 2,4%, lo que representó un avance de 0,5 puntos porcentuales frente al informe de abril. Además, elevó la previsión correspondiente a 2027, que pasó a ubicarse en 2,2%, es decir, dos décimas más que la proyección previa.

China fue otra de las economías que recibió un ajuste favorable en las estimaciones del organismo. El FMI aumentó su pronóstico de crecimiento para 2026 hasta el 4,6%, lo que significó una mejora de dos décimas respecto del cálculo presentado en abril. Para 2027, en tanto, previó una expansión del 4,1%, una décima por encima de la proyección anterior.

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El Reino Unido también quedó incluido entre los países cuyas perspectivas económicas fueron revisadas al alza. En este caso, el organismo elevó en dos décimas su estimación de crecimiento para 2026, hasta alcanzar el 1%, mientras que mantuvo estable la previsión correspondiente al año 2027.

En contraposición, la zona euro se ubicó entre las regiones más afectadas por las modificaciones del informe del FMI. El Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento para 2026 y la situó en 0,9%, lo que representa una baja de dos décimas frente a la estimación difundida en abril.

México fue otra de las economías que experimentó una revisión desfavorable en el nuevo informe. El FMI recortó en cuatro décimas su pronóstico de expansión para 2026, que quedó ubicado en 1,2%, y también aplicó una reducción sobre la estimación prevista para 2027.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Respecto de Estados Unidos, las modificaciones fueron prácticamente nulas. El organismo conservó su cálculo de crecimiento económico para 2026 en 2,3% y apenas introdujo un ajuste menor en la proyección correspondiente al año siguiente.

Los factores que explican el escenario global

El organismo señaló que la economía global sigue desarrollándose en un escenario condicionado por altos niveles de incertidumbre. Entre los principales elementos de preocupación destacó la situación bélica en Medio Oriente y sus consecuencias sobre los mercados de energía, así como la continuidad de las tensiones inflacionarias, que llevan a varios bancos centrales a sostener estrategias monetarias más estrictas.

El reporte indicó que el aumento en los valores de la energía generó una revisión al alza de las proyecciones inflacionarias y favoreció que las tasas de interés continúen en niveles elevados por un período más prolongado. Además, alertó que el crecimiento de la deuda estatal y el encarecimiento del acceso al crédito limitan la capacidad de respuesta de muchos gobiernos frente al escenario económico actual.

En el apartado referido al comportamiento de los mercados financieros, el FMI destacó que el sistema logró mantenerse firme por encima de las expectativas que existían al comienzo. De acuerdo con el organismo, la mejora en los resultados empresariales y el impulso generado por las compañías relacionadas con la inteligencia artificial permitieron sostener los valores de las acciones, incluso en un contexto de mayor tensión e incertidumbre internacional.

Además, el Fondo Monetario Internacional señaló que el panorama financiero global siguió presentando condiciones relativamente positivas y que las inversiones destinadas a los mercados emergentes lograron estabilizarse luego del efecto inicial provocado por el conflicto.

Las recomendaciones del FMI

Además de la revisión de sus estimaciones económicas, el organismo volvió a plantear una serie de lineamientos dirigidos a los gobiernos de los distintos países.

Entre las principales sugerencias, destacó la importancia de recuperar margen de maniobra en las cuentas públicas mediante planes confiables de ordenamiento fiscal a mediano plazo, reforzar los mecanismos de recaudación, optimizar el uso del gasto estatal y destinar mayores fondos a áreas estratégicas como la infraestructura, la formación laboral y los programas de asistencia social dirigidos a sectores específicos.

El FMI volvió a remarcar la necesidad de avanzar con reformas estructurales destinadas a fortalecer la actividad empresarial y facilitar la adopción de herramientas tecnológicas más modernas. En ese sentido, subrayó el papel clave de la inversión en infraestructura energética y digital como condición para aprovechar las oportunidades vinculadas al crecimiento de la inteligencia artificial.

En relación con el comercio internacional, el organismo planteó que las normas que regulan los intercambios globales deben ofrecer mayor claridad y estabilidad. Asimismo, aconsejó no implementar límites sobre las exportaciones, ya que advirtió que este tipo de decisiones podría agravar las dificultades de suministro y generar mayores fluctuaciones en los precios a nivel mundial.