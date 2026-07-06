Luis Caputo presentó el plan financiero hasta 2027 para enfrentar pagos de deudas en moneda extranjera

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero que el Gobierno prevé ejecutar hasta 2027 para afrontar los vencimientos de deudas en moneda extranjera y sostuvo que la emisión de deuda en los mercados internacionales no constituye una prioridad de la administración nacional.
"Salir a los mercados es una opción, no un objetivo", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa en la que expuso la estrategia diseñada para garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros hasta el final del mandato del presidente Javier Milei.
Un esquema para afrontar los vencimientos
Caputo definió el programa como un esquema financiero "conservador" que incorpora distintas alternativas para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado que se vienen trabajando desde hace más de un año.
“Hay otras como salir a los mercados internacionales que cuando vean que está en cero, tanto este año como el que viene, aunque podría ser una opción. Es una opción más, no un objetivo”, sostuvo.
Según explicó, el Gobierno viene trabajando desde hace más de un año en diversas herramientas para fortalecer su posición financiera y remarcó que acudir nuevamente a los mercados internacionales representa solo una posibilidad adicional, condicionada a la evolución de las variables económicas.
El ministro sostuvo que, a diferencia de períodos anteriores, el paso del tiempo juega a favor de la Argentina debido a la consolidación del programa económico y a la mejora de indicadores como el riesgo país, que recientemente alcanzó uno de sus niveles más bajos desde 2018.
En ese sentido, destacó que una reducción en el costo del financiamiento permite acceder a mejores condiciones de crédito y defendió la decisión oficial de esperar un escenario más favorable antes de evaluar una eventual colocación de deuda.
“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia; no es lo mismo al 6% a 10 años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en esa época”, sostuvo Caputo en referencia a quienes aseguran que el Gobierno debería aprovechar las ventanas que se abrieron en el pasado con la baja del riesgo país y salir a colocar al mercado internacional.
Más de 30.000 millones de dólares en vencimientos
La presentación respondió a las inquietudes del mercado sobre la capacidad del Tesoro para afrontar los compromisos previstos entre 2026 y 2027.
De acuerdo con estimaciones privadas, durante ese período la Argentina deberá enfrentar vencimientos superiores a los 30.000 millones de dólares, correspondientes a deuda con acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y obligaciones con el Banco Central de la República Argentina.
El objetivo del programa es despejar incertidumbres respecto de la capacidad de pago del Gobierno, especialmente en el tramo final del actual mandato presidencial.
Respaldo de organismos internacionales
El plan financiero se apoya en líneas de respaldo comprometidas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de una reestructuración de operaciones de pases pasivos con bancos internacionales.
En la presentación también se destacó que la estrategia contempla mecanismos flexibles para adaptarse a distintos escenarios financieros y reforzar el nivel de reservas internacionales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera sin comprometer la estabilidad del programa económico.
Con este esquema, el Ministerio de Economía busca transmitir previsibilidad a los inversores y fortalecer la confianza en la sostenibilidad financiera del país de cara a los próximos años.
Un esquema con superávit financiero
Los detalles del programa fueron explicados por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien aseguró que las necesidades de financiamiento ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes previstas alcanzan USD 22.900 millones, lo que permitiría generar un colchón financiero de USD 3.700 millones.
Entre las principales fuentes de financiamiento previstas se encuentran:
- Compra de divisas al Banco Central de la República Argentina por USD 6.700 millones.
- Roll over de deuda dentro del sector público por USD 800 millones.
- Préstamos con garantía de organismos internacionales por USD 4.000 millones.
- Desembolsos del Fondo Monetario Internacional por USD 1.900 millones.
- Financiamiento adicional de organismos multilaterales por USD 2.800 millones.
- Emisiones de deuda en el mercado local por USD 6.000 millones, de los cuales USD 4.000 millones ya fueron colocados mediante los Bonar 2027 y Bonar 2028.
- Ingresos estimados por privatizaciones por USD 800 millones.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.