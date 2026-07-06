Luis Caputo presentó el plan financiero hasta 2027 para enfrentar pagos de deudas en moneda extranjera

El ministro de Economía, Luis Caputo , presentó este lunes el programa financiero que el Gobierno prevé ejecutar hasta 2027 para afrontar los vencimientos de deudas en moneda extranjera y sostuvo que la emisión de deuda en los mercados internacionales no constituye una prioridad de la administración nacional.

" Salir a los mercados es una opción, no un objetivo ", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa en la que expuso la estrategia diseñada para garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros hasta el final del mandato del presidente Javier Milei.

Caputo definió el programa como un esquema financiero "conservador" que incorpora distintas alternativas para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado que se vienen trabajando desde hace más de un año.

“Hay otras como salir a los mercados internacionales que cuando vean que está en cero, tanto este año como el que viene, aunque podría ser una opción. Es una opción más, no un objetivo”, sostuvo.

Según explicó, el Gobierno viene trabajando desde hace más de un año en diversas herramientas para fortalecer su posición financiera y remarcó que acudir nuevamente a los mercados internacionales representa solo una posibilidad adicional, condicionada a la evolución de las variables económicas.

El ministro sostuvo que, a diferencia de períodos anteriores, el paso del tiempo juega a favor de la Argentina debido a la consolidación del programa económico y a la mejora de indicadores como el riesgo país, que recientemente alcanzó uno de sus niveles más bajos desde 2018.

En ese sentido, destacó que una reducción en el costo del financiamiento permite acceder a mejores condiciones de crédito y defendió la decisión oficial de esperar un escenario más favorable antes de evaluar una eventual colocación de deuda.

“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia; no es lo mismo al 6% a 10 años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en esa época”, sostuvo Caputo en referencia a quienes aseguran que el Gobierno debería aprovechar las ventanas que se abrieron en el pasado con la baja del riesgo país y salir a colocar al mercado internacional.

Más de 30.000 millones de dólares en vencimientos

La presentación respondió a las inquietudes del mercado sobre la capacidad del Tesoro para afrontar los compromisos previstos entre 2026 y 2027.

De acuerdo con estimaciones privadas, durante ese período la Argentina deberá enfrentar vencimientos superiores a los 30.000 millones de dólares, correspondientes a deuda con acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y obligaciones con el Banco Central de la República Argentina.

El objetivo del programa es despejar incertidumbres respecto de la capacidad de pago del Gobierno, especialmente en el tramo final del actual mandato presidencial.

Respaldo de organismos internacionales

El plan financiero se apoya en líneas de respaldo comprometidas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de una reestructuración de operaciones de pases pasivos con bancos internacionales.

En la presentación también se destacó que la estrategia contempla mecanismos flexibles para adaptarse a distintos escenarios financieros y reforzar el nivel de reservas internacionales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera sin comprometer la estabilidad del programa económico.

Con este esquema, el Ministerio de Economía busca transmitir previsibilidad a los inversores y fortalecer la confianza en la sostenibilidad financiera del país de cara a los próximos años.

Un esquema con superávit financiero

Los detalles del programa fueron explicados por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien aseguró que las necesidades de financiamiento ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes previstas alcanzan USD 22.900 millones, lo que permitiría generar un colchón financiero de USD 3.700 millones.

Entre las principales fuentes de financiamiento previstas se encuentran: