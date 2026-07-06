Tomás Besada: "Debemos reforzar los conocimientos en Matemáticas"

Los resultados del Operativo Aprender 2025 dejaron una buena noticia para Jujuy. La provincia registró una importante mejora en Lengua y también avanzó en Matemática, ubicándose entre las jurisdicciones con mejor desempeño del país. Sin embargo, especialistas advierten que todavía hay desafíos importantes, especialmente en el aprendizaje de Matemática y en la reducción de las desigualdades educativas.

País. Pruebas Aprender: más del 70% de los alumnos alcanzó el nivel esperado en lectura

En diálogo con TodoJujuy, Tomás Besada, economista y analista de Argentinos por la Educación, destacó que los resultados muestran avances, aunque remarcó que la materia pendiente sigue siendo Matemática.

Con esos resultados, Jujuy se posicionó como la provincia con mejor desempeño del NOA tanto en Lengua como en Matemática y quedó entre las que más progresaron en todo el país.

Besada señaló que uno de los principales problemas que reflejan las evaluaciones es la brecha entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.

"Los chicos de los sectores con mayores ingresos obtienen mejores resultados tanto en Lengua como en Matemática que los estudiantes más vulnerables. Esa desigualdad sigue siendo uno de los grandes desafíos del sistema educativo", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que las políticas educativas deben enfocarse especialmente en mejorar la calidad de la enseñanza en los sectores con mayores dificultades.

El rol de las familias y el ausentismo

El especialista también remarcó la importancia de la participación de las familias en la trayectoria escolar de los estudiantes.

"La familia es un actor clave en la educación. Notamos un aumento del ausentismo en la escuela primaria y eso impacta directamente en los aprendizajes", indicó.

Por ese motivo, recordó que Argentinos por la Educación impulsó este año una campaña nacional para promover la asistencia regular de los alumnos a clases.

Mejorar la formación docente y evaluar más

Mejorar la formación docente y evaluar más

Finalmente, Besada consideró que los resultados del Operativo Aprender son una herramienta fundamental para conocer la situación educativa del país y diseñar políticas públicas.

Según explicó, además de actualizar los contenidos escolares, es necesario continuar fortaleciendo la formación docente, mejorar las condiciones laborales de los maestros y evaluar los aprendizajes con mayor frecuencia.

"Los dos grandes desafíos son mejorar Matemática y fortalecer la enseñanza en los sectores más vulnerables. Para mejorar primero hay que saber cómo estamos, y por eso es tan importante seguir evaluando", concluyó.