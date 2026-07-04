Salta superó la media nacional en las Pruebas Aprender 2025

Los estudiantes de sexto grado de Salta mostraron una mejora en los resultados de las Pruebas Aprender 2025, especialmente en el área de Lengua, donde la provincia registró un crecimiento superior al promedio nacional. Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación y destacan el impacto de las políticas de alfabetización implementadas en los últimos años.
En la evaluación participaron 24.845 alumnos de 738 escuelas de toda la provincia, quienes fueron examinados en Lengua y Matemática.
Crecimiento histórico de Salta en Lengua
Los resultados muestran que el 74,5% de los estudiantes salteños alcanzó los niveles de desempeño "Avanzado" o "Satisfactorio" en Lengua, mientras que el 25,5% quedó ubicado en los niveles "Básico" o "Por debajo del Básico".
Este desempeño representa una mejora de 11 puntos porcentuales respecto a la edición 2023 de las Pruebas Aprender, superando el promedio nacional, que registró un incremento de 10,5 puntos.
Según el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, esta evolución permitió que más de 2.500 estudiantes alcanzaran niveles de desempeño considerados óptimos.
Destacan el impacto de las políticas de alfabetización
Desde la cartera educativa provincial atribuyeron estos resultados a las políticas sostenidas de alfabetización implementadas desde hace varios años, con foco en los alumnos del primer ciclo de la escuela primaria.
El plan incluyó capacitaciones permanentes para docentes, incorporación de nuevas estrategias pedagógicas, materiales específicos para alumnos y educadores, además del acompañamiento de organizaciones especializadas y una mayor participación de las familias en el proceso educativo.
Las autoridades destacaron que, como consecuencia de estas acciones, la cantidad de estudiantes ubicados en los niveles de menor desempeño alcanzó su registro más bajo desde que se realizan estas evaluaciones en la provincia.
Matemática también mostró una mejora
En Matemática, el 51% de los estudiantes alcanzó los niveles "Avanzado" o "Satisfactorio", mientras que el 49,1% se ubicó en los niveles inferiores.
Si bien el crecimiento fue más moderado, los resultados reflejaron una mejora de 0,8 puntos porcentuales en comparación con la evaluación de 2023.
Un plan para fortalecer la enseñanza
El Ministerio de Educación de Salta informó que continúa implementando distintas iniciativas para fortalecer los aprendizajes en Matemática.
Entre ellas se encuentran la adhesión al Compromiso Federal por la Matemática, el desarrollo del Plan Jurisdiccional de Matemática, nuevas capacitaciones para docentes y la producción de materiales pedagógicos específicos.
Además, la provincia continuará impulsando las Olimpíadas MateSalta, que convocan cada año a miles de estudiantes de cuarto a séptimo grado, y avanzará con una prueba piloto de la plataforma educativa finlandesa Eduten, una herramienta que ya obtuvo resultados positivos en otros países.
Buscan consolidar la mejora educativa
Las autoridades provinciales señalaron que el objetivo es consolidar los avances alcanzados en Lengua y continuar fortaleciendo la enseñanza de la Matemática mediante políticas educativas sostenidas.
El desafío, indicaron, será mantener la mejora en los aprendizajes y seguir reduciendo la cantidad de estudiantes que se encuentran por debajo de los niveles esperados para su trayectoria escolar.
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