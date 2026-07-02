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2 de julio de 2026 - 11:00
País.

Pruebas Aprender 2025: más del 70% de los alumnos alcanzó el nivel esperado en lectura

El Ministerio de Capital Humano informó que la cantidad de estudiantes con niveles satisfactorio y avanzado en Lengua fue la más alta de la última década.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
pruebas aprender

Se dieron a conocer los resultados de las Pruebas Aprender 2025, donde se observó una mejora en el desempeño de los estudiantes argentinos de sexto grado.

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Según informó el Gobierno nacional, más del 70% de los alumnos alcanzó los niveles de lectura esperados al finalizar el primer ciclo de la escuela primaria, el mejor resultado registrado en la última década.

Los datos sobre los resultados de las Pruebas Aprender 2025

El porcentaje de estudiantes con desempeño por debajo del nivel básico en Lengua cayó del 11,9% en 2023 al 4,9% en 2025, una reducción que el Ministerio de Capital Humano atribuyó a las políticas implementadas en el marco del Plan Nacional de Alfabetización.

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Las pruebas Aprender constituyen la evaluación nacional que mide los aprendizajes de los estudiantes y permite elaborar un diagnóstico del sistema educativo argentino. En esta edición participaron 750.000 alumnos de sexto grado de más de 20.000 escuelas de todo el país. Los resultados se organizaron en cuatro categorías de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado.

Desde el Gobierno destacaron que la evaluación registró la mayor participación histórica, tanto de escuelas como de estudiantes. "Logramos la mayor participación histórica, tanto de escuelas como de estudiantes, y el nivel más bajo de estudiantes con desempeño insatisfactorio a través de políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto", afirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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También mejoró el rendimiento en Matemática

El informe oficial también mostró avances en Matemática. De acuerdo con los datos difundidos, cinco de cada diez estudiantes alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado. "Estos resultados marcan un avance y señalan un desafío todavía importante", indicaron en un comunicado de Capital Humano.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que los resultados evidencian el impacto de las políticas educativas implementadas en los últimos años. "Las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y demuestran que con objetivos y acuerdos claros los resultados llegan y los chicos aprenden de verdad. Estos resultados confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto mejoran los aprendizajes", remarcaron.

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