Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Manuel Adorni presentó su renuncia al cargo de director titular por la Clase A en YPF, puesto que ocupaba en representación del Estado dentro de la empresa de participación público-privada.

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La decisión se conoció luego de su salida de la Jefatura de Gabinete y deberá ser puesta a consideración de los accionistas de la compañía.

Adorni comunicó su dimisión a través de una breve nota enviada al presidente de YPF, Horacio Marín.

“De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A”, expresó en el documento.

El texto concluye: “Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio. Manuel Adorni”.

image Renuncia de Manuel Adorni a YPF.

Su salida de la empresa

El exfuncionario ocupaba un lugar dentro del directorio como representante estatal. Con la presentación de la renuncia, se inicia ahora el proceso formal para que su dimisión sea evaluada por los accionistas.

La salida de YPF se suma a su reciente alejamiento de la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación mencionada en torno a su gestión.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre quién podría reemplazarlo en el directorio de la petrolera.