Crecen las especulaciones sobre la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno

Las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , profundizaron las tensiones dentro del Gobierno y reabrieron las conversaciones sobre su continuidad. Aunque el presidente Javier Milei volvió a respaldarlo públicamente , en distintos sectores de la Casa Rosada reconocen que el caso ya afecta la agenda legislativa y genera un fuerte desgaste interno.

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País. Manuel Adorni no concurrirá al Senado a dar el informe de gestión

Las declaraciones del mandatario durante su viaje a España tuvieron un impacto directo dentro del Gabinete. Milei sostuvo que cree en la honestidad de Adorni, pero aclaró que lo apartaría de su cargo en caso de que la Justicia lo encuentre culpable .

En sectores oficiales interpretaron esa frase como un cambio de tono , debido a que por primera vez el Presidente estableció públicamente una condición para la permanencia del funcionario.

Milei habló del caso Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad". Javier Milei habló del caso Adorni.

La presión crece dentro del Gobierno

En una parte de la Casa Rosada consideran que el margen para sostener a Adorni es cada vez menor. Allí advierten que no podrán contener por mucho más tiempo la ofensiva de la oposición en el Congreso.

La principal preocupación se encuentra en el Senado, donde el caso hizo caer una sesión y dejó pendientes proyectos que el Ejecutivo consideraba encaminados. Entre ellos se encuentran la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

En el Gobierno explican que la situación es diferente en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayores posibilidades de negociar con los bloques aliados.

En el Senado, en cambio, la defensa del jefe de Gabinete obliga a realizar maniobras reglamentarias que desgastan al bloque libertario, generan tensión con los sectores dialoguistas y frenan parte de la agenda de reformas.

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Reconocen un fuerte desgaste interno

Tanto en sectores vinculados con Karina Milei como en el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo reconocen que la relación con Adorni atraviesa un “desgaste muy fuerte”.

Las críticas internas se relacionan con sus explicaciones patrimoniales, las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas, la investigación judicial y los pedidos de interpelación impulsados por la oposición y algunos aliados.

Además, en diferentes áreas del Gobierno generó preocupación la publicación de registros sobre compras realizadas desde la cuenta de Mercado Libre de Adorni con tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que dependían de la Vocería Presidencial. “Si siguen apareciendo novedades judiciales, se va a complicar más su sostén”, expresaron desde el Gobierno.

Santilli y Quirno aparecen como posibles reemplazantes

Aunque desde la Casa Rosada sostienen que no existe una decisión tomada, comenzaron a circular dos nombres para un eventual reemplazo: el ministro del Interior, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno.

Santilli aparece como una alternativa de perfil político. En el Gobierno destacan su vínculo personal con Milei y su participación en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados. También es considerado un posible punto de equilibrio entre Karina Milei y Santiago Caputo. Sin embargo, su salida del Ministerio del Interior obligaría a rediseñar una pieza central de la estrategia parlamentaria.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá esta mañana en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Diego Santilli

Quirno, en cambio, es mencionado por su perfil técnico, su bajo nivel de conflicto interno y su relación directa con el Presidente. Algunos sectores lo consideran una opción para ordenar la coordinación del Gabinete sin modificar de manera significativa el equilibrio político.

También destacan su creciente participación junto a Milei en la agenda internacional, como ocurrió durante la reunión con empresarios e inversores españoles en Madrid.

Otros nombres que quedaron relegados

En Balcarce 50 descartan que Martín Menem sea el reemplazante de Adorni, pese a algunas versiones que circularon internamente. El presidente de la Cámara de Diputados mantiene un papel central en el armado parlamentario de Karina Milei y en la relación con los bloques aliados de la Cámara baja.

Sandra Pettovello también fue mencionada en algunas conversaciones, pero dentro del Gobierno consideran que trasladarla desde el Ministerio de Capital Humano significaría introducir un cambio importante en una cartera sensible.

Por ese motivo, las conversaciones más concretas se concentran actualmente en Santilli y Quirno, aunque siempre bajo la aclaración de que la definición depende exclusivamente del Presidente.

Milei busca ganar tiempo

En otros sectores del Gobierno creen que Milei todavía no decidió reemplazar a Adorni y que pretende esperar la evolución de la causa judicial. Según esa interpretación, el Presidente busca evitar que la oposición o el Congreso le impongan los tiempos de una eventual salida.

Cerca del jefe de Gabinete rechazan las versiones sobre una posible renuncia y consideran que las declaraciones del mandatario constituyeron un nuevo respaldo. “El Presidente mantiene el discurso de que se atienen a la Justicia”, señalaron desde el entorno del funcionario.

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera Javier Milei

Allí consideran que la causa no tendrá avances importantes en el corto plazo, aunque otros integrantes del Gabinete observan con preocupación las nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal Gerardo Pollicita.

El caso condiciona la comunicación oficial

El malestar también afecta la exposición pública de los ministros. En distintas áreas reconocen que algunos funcionarios evitan brindar entrevistas para no tener que responder preguntas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

También generó incomodidad el cruce de versiones entre Adorni y Patricia Bullrich. La presidenta del bloque libertario en el Senado había anunciado que el funcionario no concurriría a presentar su informe de gestión el 2 de julio, pero luego Adorni publicó que se encontraba a disposición para asistir.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para su presentación ante el Congreso. La oposición busca convertirla en una interpelación por las inconsistencias patrimoniales, mientras que el oficialismo intenta trasladar la discusión a la Comisión de Asuntos Constitucionales para evitar una votación directa en el recinto.

Manuel Adorni aclaró que está dispuesto a presentarse en el Senado Manuel Adorni aclaró que está dispuesto a presentarse en el Senado

Los cambios en el área de comunicación

En la Casa Rosada también observan con atención las modificaciones realizadas en el área de comunicación oficial. La llegada de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabián Fernández al área de Prensa es interpretada en varios despachos como parte de una transición más amplia.

Los cambios apuntan a reducir la exposición diaria de Adorni y relanzar la comunicación del Gobierno con un perfil más técnico, menos condicionado por la investigación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete.

Por el momento, Milei sostiene públicamente al funcionario y no existe una definición oficial sobre su continuidad. Sin embargo, las conversaciones internas, el avance de la causa y las dificultades en el Congreso mantienen abierta la discusión sobre su futuro.