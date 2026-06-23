Manuel Adorni no concurrirá al Senado a dar el informe de gestión

Manuel Adorni canceló de manera sorpresiva el informe de gestión que tenía previsto brindar el próximo 2 de julio ante el Senado , mientras la Cámara alta se prepara para tratar pedidos de interpelación en su contra y una eventual moción de censura. Los motivos de la suspensión todavía generan versiones contrapuestas dentro del oficialismo.

La decisión se conoció apenas 12 días después de que Adorni anunciara que asistiría al recinto para presentar su informe y responder las preguntas de los legisladores. Desde el entorno de Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado, aseguraron que fue ella quien le pidió que no se presentara porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”.

Sin embargo, cerca del jefe de Gabinete ofrecieron una explicación diferente. “Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar” , afirmaron. La decisión se tomó en medio de la interna oficialista.

La suspensión del informe se produjo en medio de las diferencias entre Adorni y Bullrich . La senadora fue la única integrante del oficialismo que cuestionó públicamente los gastos que el jefe de Gabinete no habría podido justificar y por los cuales es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni Manuel Adorni en el Congreso

En paralelo, Adorni encabezó este martes una serie de reuniones con senadores en la Casa Rosada, encuentros a los que Bullrich decidió no asistir. Desde el Poder Ejecutivo buscaron restarle importancia a su ausencia y remarcaron que los legisladores presentes “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.

Karina Milei acompañó a Manuel Adorni en las reuniones

En un nuevo gesto de respaldo de la cúpula del Ejecutivo, Adorni estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las reuniones se desarrollaron en tres tandas, programadas para las 11.30, las 13 y las 16. En el primer encuentro participaron Pablo Cervi, de Neuquén; Enzo Fullone, de Río Negro; Carmen Álvarez Rivero, de Córdoba; Vilma Bedia, de Jujuy; y Romina Almeida, de Entre Ríos.

En la segunda reunión estuvieron Ezequiel Atauche, de Jujuy; Juan Cruz Godoy, de Chaco; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; Gonzalo Guzmán Coraita, de Salta; Bruno Olivera, de San Juan; Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; y Belén Montes de Oca, de Tierra del Fuego. También asistió el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien estuvo a cargo de organizar los encuentros en la Casa Rosada.

Los senadores que no estuvieron presentes

Luis Juez no pudo participar debido a compromisos asumidos en Córdoba, mientras que Francisco Paoltroni se encuentra en Estados Unidos hasta el 25 de junio. María Emilia Orozco tampoco asistió porque viajó a Colombia para desempeñarse como veedora en las elecciones de ese país.

Mientras tanto, Bullrich continúa las conversaciones con otros espacios políticos para impedir que la oposición avance con los proyectos destinados a remover al jefe de Gabinete. La semana pasada consiguió postergar hasta este jueves una sesión que estaba prevista anteriormente, aunque a cambio debió aceptar la incorporación de los pedidos de interpelación en el temario.

La cancelación habría sido acordada con Karina Milei

Según explicó un senador, la propuesta de cancelar la presentación surgió de Bullrich y fue conversada con Karina Milei e Ignacio Devitt, quienes habrían dado su aprobación. La decisión se conoció antes de la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 18 de este martes, en la que los bloques terminarán de definir los temas que serán tratados dentro de dos días. Hasta el momento de conocerse la noticia, Adorni no le había comunicado formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel que no asistiría al recinto el próximo 2 de julio.

Acompañado por Karina Milei, Adorni asumió un rol protagónico en la inauguración de una planta. Karina Milei y Manuel Adorni

Cuestionamientos desde el entorno de Villarruel

La cancelación provocó críticas dentro del círculo cercano a la vicepresidenta. “Tiene que venir una vez por mes a cada Cámara. Hasta ahora solo dio un informe de gestión en Diputados, así que no tiene argumentos para incumplir con el mandato constitucional”, cuestionaron.

La decisión también causó malestar entre algunos aliados del oficialismo, que todavía analizaban qué posición adoptar en caso de que avanzara el pedido de interpelación. “Si no viene es peor”, advirtió uno de los sectores que mantiene conversaciones con La Libertad Avanza.

El Gobierno argumentó que no recibió las preguntas

Desde el Gobierno señalaron que la suspensión se produjo porque ningún bloque político había enviado las preguntas correspondientes para el informe. El equipo de Adorni todavía no había comenzado a preparar su exposición porque, según explicaron, no contaba con los cuestionarios de los senadores.

Los bloques habían recibido un plazo de cinco días hábiles para enviar las consultas que el jefe de Gabinete debía responder durante su presentación. La cancelación ocurre mientras el Senado se prepara para tratar una posible interpelación contra Adorni, en un contexto marcado por las diferencias internas dentro del oficialismo y los cuestionamientos sobre su situación patrimonial.