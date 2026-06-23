Diputados: fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni por falta de quórum

La sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , fracasó este martes por falta de quórum en la Cámara de Diputados . El oficialismo consiguió frenar la iniciativa con el apoyo del PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales que decidieron no ingresar al recinto.

La oposición consiguió reunir a 117 diputados, doce menos de los 129 necesarios para iniciar la sesión . La Libertad Avanza logró así ganar tiempo ante el pedido para que Adorni explique las presuntas irregularidades detectadas en su declaración patrimonial.

Aunque algunos de los bloques aliados habían expresado críticas hacia el funcionario, finalmente acordaron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no brindar quórum.

Para evitar que la oposición avanzara directamente con la interpelación, el oficialismo aceptó habilitar el tratamiento del tema en comisión . La comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para la próxima semana y allí comenzará el debate sobre la posible citación del jefe de Gabinete. Sin embargo, todavía no se oficializó una reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debería atravesar el dictamen.

Diputados: fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni Diputados: fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

La decisión le permitió al oficialismo ganar, al menos, dos semanas. Mientras tanto, la atención estará puesta en el Senado, donde Adorni se comprometió a presentarse el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión. Durante esa exposición también deberá responder preguntas de la oposición relacionadas con su patrimonio.

El argumento del PRO y la UCR

Tanto el PRO como la UCR sostuvieron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para que analizaran la interpelación. Según plantearon, desde el momento en que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, la sesión convocada para este martes “dejó de tener sentido”.

La decisión fue impulsada por los bloques aliados, que buscaban evitar quedar en la posición de defender públicamente a Adorni, pero tampoco querían acompañar una maniobra encabezada por el kirchnerismo.

El envío del tema a comisión no garantiza que la interpelación quede descartada, pero permite a los espacios aliados tomar distancia tanto del Gobierno como de los sectores más duros de la oposición.

La disputa por la interpretación de la Constitución

Detrás del conflicto político también existe una discusión reglamentaria que todavía no fue resuelta. Una parte de la oposición sostiene que el artículo 101 de la Constitución Nacional “tiene carácter operativo” y que, por lo tanto, un pedido de interpelación al jefe de Gabinete no debería pasar previamente por una comisión.

Manuel Adorni - Jefe de Gabinete Manuel Adorni - Jefe de Gabinete

Bajo esa interpretación, los bloques opositores buscaban votar este mismo martes la citación de Adorni con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno de los integrantes de la Cámara.

La Libertad Avanza sostiene una posición diferente. Para el oficialismo, el pedido debe recibir primero dictamen de comisión o ser aprobado sobre tablas con una mayoría de dos tercios, una cifra que la oposición no tendría posibilidades de alcanzar.

“A lo largo de la historia, el Congreso siempre entendió que el artículo 101 de la Constitución no era operativo. Por eso hay una docena de proyectos presentados para reglamentar su funcionamiento. Los antecedentes están de nuestro lado”, afirmó el diputado libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Qué Diputados dieron quórum y quiénes permanecieron afuera

La sesión fracasó con 117 diputados presentes. Ingresaron al recinto legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y los radicales disidentes de Provincias Unidas.

También participaron los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, un representante salteño de Innovación Federal, dos legisladores de Elijo Catamarca y dirigentes de espacios minoritarios. Entre ellos estuvieron Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Karina Banfi.

Los bloques que resolvieron no dar quórum fueron el PRO, la UCR, el MID, Independencia de Tucumán, la mayor parte de Innovación Federal, La Neuquinidad, Producción y Trabajo de San Juan y el sector de Provincias Unidas que responde al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

Las críticas desde la oposición

El diputado radical disidente Pablo Juliano cuestionó la decisión de sus antiguos aliados. “¿Por qué el radicalismo ‘oficial’ y el PRO protegen al jefe de Gabinete? Especulan electoralmente para ser una triste fotocopia de LLA el año que viene. Dan pena”, manifestó.

El socialista Esteban Paulón también apuntó contra el acuerdo que permitió frenar la sesión. “Han ganado algunos días, no para que Adorni acomode los números porque ya lo intentó y no pudo. Quizá haya que esperar algunos días, pero ya va a llegar. Porque el propio Milei sabe que Adorni es un ‘clavo’ que no puede seguir arrastrando”, afirmó.