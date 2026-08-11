Susto en el Motocross de Catamarca: una moto embistió a un fotógrafo que cubría la carrera.

El fotógrafo y realizador audiovisual Walter Rodríguez fue atropellado por una motocicleta durante la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross en Catamarca y sufrió fracturas, una luxación y una fuerte contusión pulmonar. Los detalles, en la nota.

Un fuerte accidente se produjo durante la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross , disputada en Campanas del Rosario, Fray Mamerto Esquiú. El fotógrafo y realizador audiovisual Walter Rodríguez fue atropellado por una motocicleta y sufrió fracturas, una luxación y una importante contusión pulmonar .

El accidente ocurrió el domingo mientras se disputaba una carrera de la categoría MX2 y quedó registrado por una cámara. En las imágenes se observa a Rodríguez dentro de un sector del circuito y, apenas unos segundos después, una motocicleta que pasa a toda velocidad y termina impactando contra su cuerpo .

El accidente causó conmoción entre el público que presenciaba la carrera . Los espectadores se habían distribuido en las laderas y en otros sectores naturales próximos al circuito para seguir de cerca las distintas competencias .

Más de 160 pilotos participaron durante el fin de semana de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, disputada en Catamarca. El cronograma incluyó competencias de las categorías MX1, MX2, MX3, MX125, MX85 y WMX.

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La investigación deberá establecer qué ocurrió para que Rodríguez quedara dentro del recorrido de la motocicleta y si se habían implementado los protocolos de seguridad correspondientes para el personal que cubría la carrera.

El video muestra a Rodríguez ubicado dentro del circuito y con su cámara en mano, preparado para registrar el paso de los pilotos. Cuando comenzó la competencia, todo ocurrió en cuestión de segundos: la rueda trasera de una moto de la categoría MX2 lo embistió directamente.

El estado de salud del fotógrafo embestido por la moto

Luego del choque, Rodríguez recibió asistencia médica y fue trasladado a un centro de salud. Más tarde, desde su casa, publicó un video en el que relató lo ocurrido y habló sobre las lesiones que sufrió. “Estoy fracturado, tengo el hombro luxado y también la muñeca fracturada”, contó. También explicó que padece “una contusión muy fuerte en el pulmón”, por la que todavía tiene dificultades para respirar.

Después del accidente, y pese a las lesiones sufridas, Rodríguez valoró que las consecuencias no hayan sido aún más graves. “La saqué muy barata”, sostuvo al referirse al impacto y al riesgo que implicaba su ubicación. Además, reconoció que había asumido parte de ese riesgo: “Yo también me arriesgué, tengo responsabilidad en lo que pasó”.

El fotógrafo contó que estaba ubicado al costado de un salto del circuito, desde donde buscaba registrar el paso de los competidores. “Estaba al costado del salto, nunca esperé que la moto vaya a cortar el salto así”, explicó.

Después del accidente, Rodríguez tuvo unas palabras para el piloto de la motocicleta que lo atropelló y le pidió disculpas por lo ocurrido. “Ojalá que el piloto también acepte mis disculpas y haya podido ganar la carrera porque era el primero”, manifestó.

Rodríguez cerró su relato con una reflexión sobre lo ocurrido y su trabajo durante la competencia. “Simplemente quería hacer unos buenos videos y pasó lo que pasó. Son cosas que pasan en cualquier ámbito, en el trabajo. Estaba trabajando, estaba haciendo fotos”, resumió.