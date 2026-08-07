Alerta en Catamarca por un incendio forestal que obligó a cortar una ruta clave

El foco de incendio forestal registrado en Catamarca generó preocupación en el departamento Ambato y llevó a las autoridades a establecer la interrupción total del tránsito sobre la Ruta Provincial 4 , en el tramo que une San Fernando del Valle de Catamarca con El Rodeo .

La restricción vehicular fue implementada durante la mañana del jueves, específicamente en el kilómetro 28 , debido al avance de las llamas y a la proximidad del fuego con la zona de circulación.

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por intensas ráfagas de viento provenientes del oeste , con velocidades estimadas entre 60 y 80 km/h y registros que podrían superar los 100 km/h , principalmente en sectores elevados.

INCENDIO FUERA DE CONTROL EN CATAMARCA Bomberos, brigadistas y personal de distintas áreas trabajan para contenerlo. Es en la ruta provincial 4, camino a El Rodeo. El fuego habría comenzado por la caída de un cable de alta tensión. pic.twitter.com/lH2adB1e9N

Ante estas condiciones climáticas y la posibilidad de la llegada del viento Zonda , las autoridades mantienen la situación bajo monitoreo y solicitaron a los vecinos evitar el ascenso hacia El Rodeo , recomendando tomar la Ruta Provincial 16 como vía alternativa .

Hasta el momento, desde el Gobierno provincial informaron que este episodio, a diferencia de otros incendios registrados recientemente, no habría sido provocado de manera intencional, sino que se habría originado por la caída de un tendido eléctrico, situación que ocasionó interrupciones en el suministro de energía en El Rodeo y Las Juntas.

INCENDIO FORESTAL: CORTAN RUTA HACIA EL RODEO



La Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca informó que continúa el corte total de la Ruta Provincial N° 4, por un incendio forestal que afecta ambos márgenes de la calzada



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Investigan el origen del incendio

Las fuertes ráfagas provocaron daños en las redes de baja y media tensión pertenecientes a Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM). Sin embargo, durante la tarde del jueves, la prestación eléctrica ya había comenzado a normalizarse y alcanzaba aproximadamente al 60% de los usuarios afectados en ambas zonas.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se trasladó hasta el área afectada para supervisar la situación junto al intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina. Durante la recorrida, ambos funcionarios visitaron puntos considerados de mayor complejidad, entre ellos La Cuestecilla y la Quebrada de Loro Huasi.

Operativo en marcha en plena discusión por la Ley de Manejo del Fuego

En las tareas de control y combate participan distintos organismos provinciales, entre ellos la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, los Bomberos de la Policía de Catamarca y agentes provenientes de la capital. Todos trabajan de manera articulada con el objetivo de frenar la propagación de las llamas.

Las labores desplegadas en la zona coinciden con el tratamiento en el Senado de la Nación de una iniciativa que busca modificar la Ley de Manejo del Fuego, un debate que volvió a instalarse en la agenda pública debido a la aparición de nuevos incendios forestales en diferentes puntos del país.

La propuesta impulsada por el oficialismo establece que, ante incendios que afecten áreas de bosques nativos, sin importar quién sea el propietario de esos terrenos, no podrán cambiarse las condiciones de uso ni el destino que tenían esas superficies antes de haber sido alcanzadas por el fuego.

A partir de esta modificación, quedarían sin efecto las restricciones vigentes que impiden la venta o la transformación del destino de los terrenos alcanzados por incendios durante un período de 60 años, según lo dispuesto actualmente por la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto contempla además la eliminación del artículo 22 de la legislación actual, una disposición que establece que, cuando un incendio afecta áreas agropecuarias, pastizales, praderas o matorrales, rige durante 30 años una restricción para impulsar desarrollos inmobiliarios, alterar la finalidad productiva original o destinar esos terrenos a actividades intensivas, excepto en los casos en que esas prácticas ya estuvieran vigentes antes del hecho.