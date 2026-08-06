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6 de agosto de 2026 - 15:12
Jujuy.

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

El desfile del 23 de agosto por los 214 años del Éxodo Jujeño se realizará en avenida Forestal, en Alto Comedero, con más de 75 centros gauchos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Desfile 23 de Agosto 202
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La organización del desfile está a cargo de la Federación Gaucha Jujeña, que avanza con la coordinación de los fortines, centros gauchos e instituciones que formarán parte de la jornada.

Marcelo Mendoza, presidente de la Federación Gaucha, confirmó que ya tienen registrados 75 centros gauchos para el desfile.

“Tenemos registrados 75 centros gauchos que van a desfilar” “Tenemos registrados 75 centros gauchos que van a desfilar”

Explicó que cada agrupación suele participar con un promedio de entre 20 y 30 personas, aunque algunas instituciones más grandes llegan con una cantidad mayor.

Gauchos del interior y de otras provincias

El desfile tendrá presencia de instituciones de distintos puntos de Jujuy, pero también de provincias invitadas. Mendoza detalló que llegarán agrupaciones del norte provincial y de la Puna, además de centros gauchos que ya manifestaron su intención de participar desde otros lugares del país.

“Vienen del norte, de Susques, de La Quiaca”, indicó el presidente de la Federación Gaucha. Además, contó que también se comunicaron agrupaciones de Salta, Buenos Aires y San Luis interesadas en sumarse al desfile.

En ese sentido, remarcó que la convocatoria será amplia: “Van a participar gauchos de toda la provincia, como así también de provincias de afuera”. Sobre la cantidad estimada, Mendoza fue claro:

“Yo calculo que más de 2000, 2500 gauchos más o menos”. “Yo calculo que más de 2000, 2500 gauchos más o menos”.

La organización espera más de 2500 gauchos para el desfile del 23 de agosto, que comenzará cerca de las 10.

La organización espera más de 2500 gauchos para el desfile del 23 de agosto, que comenzará cerca de las 10.

El desfile será en avenida Forestal

Mendoza confirmó que el desfile se realizará nuevamente en avenida Forestal, en Alto Comedero. La definición surgió luego de una reunión mantenida con autoridades municipales en el salón de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

“Va a ser en la avenida Forestal”, confirmó Mendoza, y anticipó que el inicio está previsto para la mañana. “Ellos piensan arrancar a las 10, 10.30 el desfile”, explicó.

La elección de avenida Forestal apunta a ordenar la circulación y permitir el desarrollo de una convocatoria numerosa, con fortines, caballos, delegaciones gauchas y público acompañando el paso de las instituciones.

Cómo viene la organización

La Federación Gaucha realizará una reunión este jueves a las 20.30 para avanzar con la coordinación del desfile. Allí se trabajará sobre el orden de pasada de las instituciones y los detalles organizativos previos a la jornada.

Mendoza aclaró que no se trata de un sorteo tradicional, sino de un orden que se viene trabajando desde años anteriores.

“No hay sorteo, es un orden que ya venimos trabajando de años, y hay corrimiento cada 13 lugares” “No hay sorteo, es un orden que ya venimos trabajando de años, y hay corrimiento cada 13 lugares”

También detalló que desde la secretaría de la Federación se organiza el listado de instituciones y se define qué agrupaciones llevarán los atributos de la Federación Gaucha. “Secretaría ya ordena todo, quién pasa primero, según quién lleva los atributos de la Federación Gaucha”, indicó.

Pedido de orden y acompañamiento

De cara al desfile, Mendoza señaló que se pidió a las agrupaciones mantener el orden durante toda la jornada. Entre las recomendaciones, mencionó evitar el consumo de bebidas alcohólicas y respetar las pautas de organización para que el evento pueda desarrollarse sin inconvenientes.

“Nos pidieron que seamos más ordenados”, comentó, y agregó que también habrá acompañamiento de caballería durante el desfile.

Con más de 75 centros gauchos, delegaciones del interior y visitantes de otras provincias, el desfile del 23 de agosto volverá a ser una de las postales tradicionales de Jujuy. La fecha reunirá historia, identidad y presencia gaucha en una jornada que forma parte del calendario cultural y patriótico de la provincia.

Lo que tenés que saber:

  • Más de 2500 gauchos participarán del desfile del 23 de agosto.
  • El desfile se realizará en avenida Forestal, en Alto Comedero.
  • La actividad comenzaría entre las 10 y 10.30 de la mañana.
  • Ya hay 75 centros gauchos registrados para desfilar.
  • Participarán agrupaciones de Susques, La Quiaca y otros puntos del interior.
  • También llegarán centros gauchos de Salta, Buenos Aires y San Luis.
  • La Federación Gaucha se reunirá este jueves a las 20.30 para coordinar el orden de pasada.
  • Marcelo Mendoza pidió orden y respeto de las pautas organizativas durante la jornada.

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