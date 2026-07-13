Gauchos contra runners: jinetes atacaron a corredores en Río Negro

Un grupo de gauchos atacó con rebenques y boleadoras a runners que participaban de la competencia Doble Apolo, realizada en Paso Córdoba, Río Negro. El episodio ocurrió en el primer tramo del recorrido, donde los jinetes bloquearon el paso, retiraron las cintas del circuito y provocaron que varios corredores abandonaran la prueba.

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“No hay necesidad”, se escucha decir a uno de los corredores. Los jinetes respondieron con insultos dirigidos hacia la organización del evento y reclamaron la presencia de uno de sus responsables.

El incidente se concentró en el kilómetro 2 del recorrido, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo.

De acuerdo con la organización, los agresores retiraron las cintas que demarcaban el circuito y arrojaron piedras contra los corredores. Esto dejó sin señalización parte del trayecto de 8 kilómetros y provocó que numerosos participantes se desorientaran.

“Había una protesta, nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir”, relató el ganador de esa prueba.

El camera runner del evento también registró lo sucedido y señaló que los lugareños “atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente”.

“Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más”, expresó. Además, reclamó la intervención de la Justicia y agregó: “No a la violencia. La naturaleza es de todos”.

“Me pegaron con boleadoras en la cabeza”

Uno de los corredores agredidos contó que decidió seguir avanzando pese a observar que otros participantes regresaban ante la presencia de los caballos.

“Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, relató.

El atleta explicó que, luego del ataque, no logró recuperarse físicamente y tuvo que abandonar la competencia.

“No me pude recuperar, me acalambré todo y en el kilómetro 10 decidí abandonar. Esto no puede pasar. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto”, sostuvo.

La organización realizará una denuncia

Hasta el momento no se realizó una presentación formal que permita la intervención de la Justicia. Según indicaron fuentes judiciales, las lesiones leves requieren una denuncia.

Sin embargo, desde la organización de la Doble Apolo confirmaron que este lunes realizarán una presentación judicial junto con corredores y funcionarios municipales.

“Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla”, aseguraron.

La competencia se realiza desde hace 18 años en la zona y, según sus responsables, cuenta con todas las habilitaciones correspondientes.

Aunque no se conoce con precisión el motivo que originó el ataque, los organizadores indicaron que no era la primera vez que recibían amenazas antes de la prueba.

“Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá”, señalaron.

“La barda es de todos”

Alejandro Pellegrini, responsable de la organización, expresó su indignación por lo ocurrido y confirmó que acudirán a la Justicia.

“Hubo gente a caballo que le tiró piedras a los corredores. Mañana iremos a la Justicia. Anoche nos amenazaron. Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia”, afirmó.

También lamentó que muchos participantes se perdieran por la falta de señalización y pidió disculpas a quienes fueron agredidos.

“Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. Teníamos personas en el circuito que salieron con miedo. La barda es de todos”, manifestó.

Pellegrini explicó que la organización había intentado evitar la zona del conflicto, pero debió modificar el recorrido porque el lugar se encontraba alambrado.

“Esto no tiene que pasar más”, concluyó.