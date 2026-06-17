Más de 4.000 gauchos participan del desfile en homenaje al general Martín Miguel de Güemes

Este miércoles 17 de junio se desarrollan en Salta los actos centrales por el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. La jornada convoca a más de 4.000 gauchos , agrupaciones tradicionalistas, fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos que participan de una de las celebraciones más importantes del calendario salteño.

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País. Salta: más de 100 fortines participarán del desfile en homenaje a Güemes

Las actividades comenzaron durante la mañana con una ceremonia en el Panteón de las Glorias del Norte, ubicado en la Catedral Basílica de Salta. Allí se realizó una ofrenda floral, una invocación religiosa y el tradicional toque de silencio en memoria del héroe de la independencia.

Posteriormente, los homenajes se trasladaron al Monumento a Güemes, escenario principal de los actos oficiales y del tradicional desfile cívico-militar.

Uno de los momentos más convocantes de la jornada tiene lugar sobre avenida Bicentenario, donde desfilan agrupaciones gauchas provenientes de distintos puntos de Salta y también de otras provincias argentinas.

Los fortines participan con sus estandartes, atuendos tradicionales y caballos, en una demostración que busca mantener viva la figura de quien lideró la defensa del norte argentino durante las luchas por la independencia.

El desfile también cuenta con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones civiles y organizaciones vinculadas a la tradición gaucha.

martin miguel de guemes

Una celebración que comenzó con la tradicional vigilia

Las actividades de este miércoles continúan una serie de homenajes que tuvieron como antesala la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, una de las expresiones más representativas de la cultura salteña.

La vigilia reunió a agrupaciones gauchas y vecinos que acompañaron los actos previos al aniversario del fallecimiento de Güemes, una tradición que cada año forma parte de las conmemoraciones oficiales.

Tras esa ceremonia, los fortines se prepararon para participar del desfile que hoy concentra gran parte de la atención de salteños y visitantes.

Operativo especial de tránsito y seguridad

Con motivo de la convocatoria, se implementó un amplio operativo de tránsito en los sectores cercanos al recorrido.

Los cortes afectan principalmente avenida Bicentenario y calles aledañas, donde trabajan inspectores para ordenar la circulación vehicular y facilitar el desplazamiento de los participantes.

Las autoridades solicitaron a los conductores utilizar vías alternativas, reducir la velocidad en las zonas afectadas y respetar las indicaciones del personal apostado durante el desarrollo de la actividad.

Un homenaje que mantiene vigente el legado de Güemes

El aniversario del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes constituye una de las fechas más significativas para la provincia de Salta.

Cada año, miles de personas participan de los actos organizados para recordar al militar y político que desempeñó un papel clave en la defensa de la frontera norte durante el proceso independentista.

La jornada continúa con el desfile cívico-militar frente al Monumento a Güemes, donde fortines, instituciones y fuerzas de seguridad rinden homenaje a una de las figuras más importantes de la historia argentina.