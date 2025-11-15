domingo 16 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 14:46
Alto Comedero.

Terminó el desfile gaucho con el cual finaliza la Semana de la Tradición en Jujuy

Con 25 agrupaciones gauchas finalizó el desfile gaucho en el marco de la Semana de la Tradición con el cual termina una agenda cargada de actividades.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Comenzó el desfile gaucho con el cual culmina la Semana de la Tradición en Jujuy

Comenzó el desfile gaucho con el cual culmina la Semana de la Tradición en Jujuy

Embed - Así se vivió el desfile gaucho por la Semana de la Tradición

Detalles del desfile gaucho

En total participaron 25 agrupaciones gauchas, el desfile comenzó con la presencia de las autoridades gauchas, entre ellas, Roque González quien es el Vicepresidente de la Federación Gaucha Jujeña. La gente acompañó de temprano y se quedó hasta que pasaron los últimos gauchos.

Antes de las autoridades, hicieron su paso por el palco oficial las asociaciones y agrupaciones civiles, las paisanitas, también lo hicieron las mini paisanas. Cabe recordar que también, en horas de la tarde, se anunciará el nombre de la nueva Paisana Provincial de la Tradición. Y desde las 22hs se realizará la peña folklórica, culminando de esta manera con todas las actividades alusivas a la fecha.

Cómo sigue a agenda de actividades este sábado

16:00Hs.: Recepción de aspirantes a Paisana Provincial en sede de la F.G.J. 16:30Hs.: Reunión y sorteo de jurados.

17:00Hs.: Inicio de Actividades de Salón de las Candidatas.

18:00Hs.: Acto Arrio de Banderas Nacionales.

21:00Hs.: Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas. 22:00 a 05:00Hs.:

PEÑA FOLKLÓRICA

(Cierre de la semana de la Tradición)

