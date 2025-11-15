sábado 15 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 08:59
Sábado.

Con el desfile y la elección de la Paisana, se cierra la Semana de la Tradición

Este sábado 15 de noviembre se cierra la Semana de la Tradición con varias actividades, entre ellas el tradicional desfile.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tradicional desfile gaucho por el Día de la Tradición (Archivo)

Tradicional desfile gaucho por el Día de la Tradición (Archivo)

Este sábado 15 de diciembre se cierra la Semana de la Tradición en Jujuy con el desfile, luego de una semana con distintas actividades que incluyeron el acto central, actividades culturales y de destreza gaucha, la mateada y la elección de la Paisana.

En esta jornada se realizará desde las 10 el gran cívico-desfile gaucho por avenida Forestal en el barrio Alto Comedero. Luego la final clasificatoria “Jesús María 2026”; actividades de salón y reunión de jurados, la proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y desde las 22 horas la peña folklórica.

Roque González, vicepresidente de la Federación Gaucha, dijo que fue una semana con “una participación muy grande. Nosotros estamos felices por la cantidad de gente que nos acompañó. Fue sinceramente impresionante”, destacó.

Roque González - Vicepte. Federación Gaucha

Sobre el desfile, dijo que “a horas 10 empieza el desfile cívico, a horas 11 el desfile gaucho. Aproximadamente hasta el momento tenemos 30 instituciones inscriptas para el desfile del día sábado”, subrayó el dirigente provincial.

Cortes y desvíos de tránsito por el desfile

Para el desfile se implementarán medidas especiales de ordenamiento vehicular en avenida Forestal, entre Snopek y El Chalicán, del barrio Alto Comedero. Los cortes de tránsito están previstos durante la jornada y se efectuarán cortes totales desde las 9 horas en Forestal y Aguas Calientes; Aguas Calientes y Yuto; El Palmar y Yuto; Nívoli y Bolzán; Snopek y Yuto; Yuto y El Arenal; Mina 9 de Octubre y Yuto y El Chalicán y Forestal.

También quedará prohibido el estacionamiento y la circulación vehicular sobre calle El Chalicán, en el tramo comprendido entre Yuto y avenida Forestal, a fin de garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.

23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero
Cortes de tránsito por el desfile Cívico y Gaucho en Alto Comedero

Cortes de tránsito por el desfile Cívico y Gaucho en Alto Comedero

Con respecto al transporte público de pasajeros, algunas líneas modificarán sus recorridos de retorno: Las líneas 7 y 45 tendrán de ida su recorrido habitual, y de vuelta por Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

En el caso del transporte que hace la línea 1 también seguirá su recorrido de ida sin modificaciones, y de vuelta será por Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

La nueva Paisana Nacional

La Semana de la Tradición en Jujuy vivió uno de sus momentos centrales con la elección de la Paisana Nacional, realizada el domingo pasado. La consagración fue para Luján Rosales, representante de Tucumán, quien recibió el reconocimiento del jurado y del público presente.

Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha
Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha

Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha

El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.

La mateada

En la tarde del miércoles se concretó la tradicional mateada gaucha en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en el barrio Alto Comedero. La actividad reunió a delegaciones, músicos, bailarines y vecinos que se acercaron para celebrar las raíces y costumbres del pueblo jujeño.

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.
Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

Mateada gaucha por la Semana de la Tradición.

