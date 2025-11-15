Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol , una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de generar conciencia y fomentar la responsabilidad en el consumo de esta sustancia, especialmente en los jóvenes.

En el siglo XX el alcoholismo fue declarado como enfermedad, siendo la principal causa de las 3 millones y media de muertes cada año, debido a los accidentes de tráfico que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unas 50 millones de personas.

El consumo excesivo de alcohol ocasiona los siguientes riesgos y consecuencias para la salud, generando más de 200 enfermedades y trastornos físicos y mentales:

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

La mejora en el bienestar mental es uno de los beneficios significativos de dejar de consumir alcohol, ya que reduce la ansiedad y la depresión.

Buscá ayuda profesional: Pedir ayuda es el primer paso para lograr una solución.

Reemplazá el consumo por otras bebidas saludables sin alcohol .

Evitá los lugares donde sientas “presión social” por consumir alcohol .

No tomes alcohol para manejar tus emociones o el estrés ya que el efecto será el contrario: vas a aumentar la ansiedad, la depresión y las manifestaciones violentas de tus emociones.

Buscá actividades que disfrutes: hobbies, actividades lúdicas o físicas. Tomar alcohol no es una forma de diversión o distracción.

Evitá comprar alcohol para acopiar , ya que incrementa el consumo propio y el de los integrantes de tu hogar.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas

(lunes a domingos de 8 a 20 horas Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)

(8 a 20 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

388 4245541 El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

También se puede acudir a:

Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]

Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy

WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]

Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834

Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834 Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]

– Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010

– Teléfono: 0800- 444 – 2010 Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]

Teléfono: 549113211-2041 – Correo: Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]