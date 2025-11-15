Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de generar conciencia y fomentar la responsabilidad en el consumo de esta sustancia, especialmente en los jóvenes.
¿Por qué se celebra el Día Mundial Sin Alcohol?
En el siglo XX el alcoholismo fue declarado como enfermedad, siendo la principal causa de las 3 millones y media de muertes cada año, debido a los accidentes de tráfico que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unas 50 millones de personas.
El consumo excesivo de alcohol ocasiona los siguientes riesgos y consecuencias para la salud, generando más de 200 enfermedades y trastornos físicos y mentales:
- Dificultades de memoria.
- Enfermedades cardíacas y del hígado.
- Cáncer de mama, boca, garganta, colon, hígado, laringe y recto.
- Daño en las mucosas del aparato digestivo.
- Aumento de la tensión arterial.
- Accidentes cerebrovasculares.
- Violencia, irritabilidad.
- Dificultades de erección en los hombres.
- Sensación de hormigueo en brazos y piernas.
- Daños al feto durante el embarazo. Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF).
Cómo reducir el consumo de alcohol
-
Evitá comprar alcohol para acopiar, ya que incrementa el consumo propio y el de los integrantes de tu hogar.
-
Buscá actividades que disfrutes: hobbies, actividades lúdicas o físicas. Tomar alcohol no es una forma de diversión o distracción.
-
No tomes alcohol para manejar tus emociones o el estrés ya que el efecto será el contrario: vas a aumentar la ansiedad, la depresión y las manifestaciones violentas de tus emociones.
-
Evitá los lugares donde sientas “presión social” por consumir alcohol.
-
Reemplazá el consumo por otras bebidas saludables sin alcohol.
Buscá ayuda profesional: Pedir ayuda es el primer paso para lograr una solución.
La mejora en el bienestar mental es uno de los beneficios significativos de dejar de consumir alcohol, ya que reduce la ansiedad y la depresión.
Dónde pedir ayuda en Jujuy
-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.
-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.
-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.
- SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas
- Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
- Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
- Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
- Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
- Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
- Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas
- Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)
- Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
- Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
- Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
- Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
- Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
- El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas
También se puede acudir a:
- Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]
- Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy
- Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]
- Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834
- Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]
- Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010
- Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]
- Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]
