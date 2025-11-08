sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 08:48
Costumbres.

Comenzó la Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades día por día

Con la recepción de candidatas a paisanas e instituciones gauchas en la Catedral se celebra una nueva edición de la Semana de la Tradición que tendrá una agenda cargada de actividades culturales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Semana de la Tradición.
Semana de la Tradición.
image
Semana de la Tradición.

Semana de la Tradición.

Amalia López, integrante de la Federación Gaucha, habló con TodoJujuy.com, "cultivamos nuestra tradición, la defendemos y la seguimos revalorizando. Este sábado convocamos a todas nuestras candidatas a paisana provincial, vinieron con sus delegaciones, tenemos candidatas de todas las regiones. También vienen delegaciones de Tucumán, San Luis y Córdoba".

"Estamos contentos de ver candidatas muy jovencitas, es buenísimo que defiendan su cultura, su tradición. Invitamos a todos a participar de nuestras actividades, el miércoles es la mateada por la tarde en el predio de la Federación Gaucha", añadió.

Embed

Cronograma completo de la Semana de la Tradición en Jujuy

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE – Apertura de la Semana de la Tradición

  • 07:45: Recepción de candidatas e instituciones tradicionalistas en el atrio de la Catedral Basílica.

  • 08:00: Izamiento de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil. Himno Nacional y al Éxodo Jujeño.

  • Palabras del presidente de la F.G.J., Mario Marcelo Mendoza.

  • 09:30: Desayuno para las aspirantes en el predio de la Federación.

  • 11:00: Actividades culturales y de salón.

  • 12:30: Almuerzo criollo y feria gastronómica.

  • 18:00: Acto de Arrío de Banderas y desconcentración.

image
Semana de la Tradición.

Semana de la Tradición.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE – Actividades de campo

  • 07:30: Recepción de candidatas a Paisana Provincial y Nacional.

  • 08:00: Izamiento de banderas, himno y palabras de bienvenida.

  • 09:00: Actividades de campo, almuerzo criollo y competencias gauchas.

  • 14:30: Proclamación de Paisana Nacional de la Tradición.

  • 20:00: Actividades culturales y cierre del día.

image
Semana de la Tradición.

Semana de la Tradición.

LUNES 10 DE NOVIEMBRE

  • 08:00: Visita al Salón Blanco de Casa de Gobierno y entrega floral.

  • 08:30: Acto en Plaza Belgrano con izamiento de pabellones.

  • 09:00: Visita a la muestra de soguería criolla del artesano Juan Tolaba.

  • 10:00: Visita protocolar a la Legislatura.

  • 11:00: Despedida de delegaciones.

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

  • 08:00: Jornada turística en San Antonio.

  • 13:00: Almuerzo para las candidatas.

  • 15:00: Taller cultural a cargo de Amelia del Valle Ochoa.

image
Semana de la Tradición.

Semana de la Tradición.

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

  • 16:00: “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha Jujeña.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

  • 08:00: Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

  • 09:30: Jornada turística y visita al Municipio de Yala.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

  • 09:00: Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca.

image
Semana de la Tradición.

Semana de la Tradición.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE – Cierre de la Semana de la Tradición

  • 09:00: Recepción de autoridades e invitados especiales.

  • 10:00: Gran desfile gaucho por Av. Forestal, barrio Alto Comedero.

  • 12:30: Almuerzo y desconcentración.

  • 14:00: Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”.

  • 17:00: Actividades de salón y reunión de jurados.

  • 21:00: Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición.

  • 22:00 a 05:00: Peña folklórica de cierre.

