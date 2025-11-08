Comenzó la Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades día por día

Semana de la Tradición.

Jujuy empieza a vivir una semana a puro folklore, cultura y raíces gauchas con la celebración de la Semana de la Tradición 2025, organizada por la Federación Gaucha Jujeña. El evento reunirá delegaciones, centros tradicionalistas y paisanas de toda la provincia y el país, con actividades que van desde desfiles y actos protocolares hasta peñas y jornadas de campo.

image Semana de la Tradición. Amalia López, integrante de la Federación Gaucha, habló con TodoJujuy.com, "cultivamos nuestra tradición, la defendemos y la seguimos revalorizando. Este sábado convocamos a todas nuestras candidatas a paisana provincial, vinieron con sus delegaciones, tenemos candidatas de todas las regiones. También vienen delegaciones de Tucumán, San Luis y Córdoba".

"Estamos contentos de ver candidatas muy jovencitas, es buenísimo que defiendan su cultura, su tradición. Invitamos a todos a participar de nuestras actividades, el miércoles es la mateada por la tarde en el predio de la Federación Gaucha", añadió.

Cronograma completo de la Semana de la Tradición en Jujuy SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE – Apertura de la Semana de la Tradición 07:45: Recepción de candidatas e instituciones tradicionalistas en el atrio de la Catedral Basílica.

08:00: Izamiento de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil. Himno Nacional y al Éxodo Jujeño.

Palabras del presidente de la F.G.J., Mario Marcelo Mendoza.

09:30: Desayuno para las aspirantes en el predio de la Federación.

11:00: Actividades culturales y de salón.

12:30: Almuerzo criollo y feria gastronómica.

18:00: Acto de Arrío de Banderas y desconcentración. image Semana de la Tradición. DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE – Actividades de campo 07:30: Recepción de candidatas a Paisana Provincial y Nacional.

08:00: Izamiento de banderas, himno y palabras de bienvenida.

09:00: Actividades de campo, almuerzo criollo y competencias gauchas.

14:30: Proclamación de Paisana Nacional de la Tradición.

20:00: Actividades culturales y cierre del día. image Semana de la Tradición. LUNES 10 DE NOVIEMBRE 08:00: Visita al Salón Blanco de Casa de Gobierno y entrega floral.

08:30: Acto en Plaza Belgrano con izamiento de pabellones.

09:00: Visita a la muestra de soguería criolla del artesano Juan Tolaba.

10:00: Visita protocolar a la Legislatura.

11:00: Despedida de delegaciones. MARTES 11 DE NOVIEMBRE 08:00: Jornada turística en San Antonio.

13:00: Almuerzo para las candidatas.

15:00: Taller cultural a cargo de Amelia del Valle Ochoa. image Semana de la Tradición. MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE 16:00: “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha Jujeña. JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 08:00: Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

09:30: Jornada turística y visita al Municipio de Yala. VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 09:00: Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca. image Semana de la Tradición. SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE – Cierre de la Semana de la Tradición 09:00: Recepción de autoridades e invitados especiales.

10:00: Gran desfile gaucho por Av. Forestal, barrio Alto Comedero.

12:30: Almuerzo y desconcentración.

14:00: Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”.

17:00: Actividades de salón y reunión de jurados.

21:00: Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición.

22:00 a 05:00: Peña folklórica de cierre.

