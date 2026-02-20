Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval

El Carnaval llegará a su fin este Domingo en la provincia de Jujuy con una de las postales más emotivas del calendario festivo. Este domingo, diablos y comparsas recorrerán las calles de la ciudad para culminar la celebración con el tradicional entierro, en el marco del llamado Domingo de Tentación.

Vecinos y turistas acompañarán el momento, sorprendidos por el paso de los diablos que, entre gestos de tristeza y lamentos exagerados, anunciarán el cierre de la fiesta popular más esperada del año.

El ritual del entierro del diablo simboliza el fin del desenfreno carnavalesco y el inicio del tiempo de recogimiento. Los diablos, al frente de las comparsas, caminarán con carritos cargados de serpentinas, albahaca, bebidas y otros elementos típicos que formaron parte del acto formal.

El “entierro” se realiza en un hoyo que representa la boca de la Pachamama. Allí se depositan ofrendas como cigarrillos, hojas de coca, chicha y serpentinas. Entre rezos y pedidos, los presentes ruegan por un nuevo año de abundancia y alegría, mientras prometen reencontrarse en el próximo carnaval.

Tradición viva en la Quebrada

El Carnaval de Humahuaca forma parte de la identidad cultural de la región y se celebra al inicio de la Cuaresma. La fiesta comienza con el desentierro del diablo, conocido como Coludo o Pujllay, figura que simboliza la celebración, la picardía y la alegría colectiva.

Durante las jornadas festivas, las comparsas recorren calles y barrios al ritmo de instrumentos autóctonos como erkenchos, anatas, charangos y bombos. El color de las vestimentas y el sonido de los carnavalitos marcan el pulso de días intensos de baile y encuentro.

Compadres, comadres y carnavalitos

La celebración no se limita al fin de semana central. Los dos jueves previos al carnaval convocan a los compadres, que celebran el reencuentro con coplas y brindis. Luego llega el turno de las comadres, protagonistas de divertidas copleadas donde relatan anécdotas del año.

El sábado de carnaval reúne a todas las comparsas en invitaciones cruzadas. Las calles se llenan de música, harina y papel picado, y por la noche los bailes continúan en salones y locales de la ciudad.

Con el Domingo de Tentación, la provincia despide el Carnaval 2026 entre lágrimas simbólicas y abrazos reales. Los diablos vuelven a la tierra, pero la promesa queda latente: regresar el próximo año para renovar la alegría.