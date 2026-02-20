viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 13:50
Despedida.

Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval

Con comparsas, coplas y rituales ancestrales, la provincia cerrará el Carnaval 2026 este Domingo de Tentación.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval

Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval

El Carnaval llegará a su fin este Domingo en la provincia de Jujuy con una de las postales más emotivas del calendario festivo. Este domingo, diablos y comparsas recorrerán las calles de la ciudad para culminar la celebración con el tradicional entierro, en el marco del llamado Domingo de Tentación.

Lee además
martes de chaya en jujuy: los jujenos disfrutaron del cierre del carnaval grande
Jujuy.

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande
Imagen creada con IA.
Salud.

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes 

Vecinos y turistas acompañarán el momento, sorprendidos por el paso de los diablos que, entre gestos de tristeza y lamentos exagerados, anunciarán el cierre de la fiesta popular más esperada del año.

El entierro y la despedida

El ritual del entierro del diablo simboliza el fin del desenfreno carnavalesco y el inicio del tiempo de recogimiento. Los diablos, al frente de las comparsas, caminarán con carritos cargados de serpentinas, albahaca, bebidas y otros elementos típicos que formaron parte del acto formal.

El “entierro” se realiza en un hoyo que representa la boca de la Pachamama. Allí se depositan ofrendas como cigarrillos, hojas de coca, chicha y serpentinas. Entre rezos y pedidos, los presentes ruegan por un nuevo año de abundancia y alegría, mientras prometen reencontrarse en el próximo carnaval.

Tradición viva en la Quebrada

El Carnaval de Humahuaca forma parte de la identidad cultural de la región y se celebra al inicio de la Cuaresma. La fiesta comienza con el desentierro del diablo, conocido como Coludo o Pujllay, figura que simboliza la celebración, la picardía y la alegría colectiva.

Durante las jornadas festivas, las comparsas recorren calles y barrios al ritmo de instrumentos autóctonos como erkenchos, anatas, charangos y bombos. El color de las vestimentas y el sonido de los carnavalitos marcan el pulso de días intensos de baile y encuentro.

Compadres, comadres y carnavalitos

La celebración no se limita al fin de semana central. Los dos jueves previos al carnaval convocan a los compadres, que celebran el reencuentro con coplas y brindis. Luego llega el turno de las comadres, protagonistas de divertidas copleadas donde relatan anécdotas del año.

El sábado de carnaval reúne a todas las comparsas en invitaciones cruzadas. Las calles se llenan de música, harina y papel picado, y por la noche los bailes continúan en salones y locales de la ciudad.

Con el Domingo de Tentación, la provincia despide el Carnaval 2026 entre lágrimas simbólicas y abrazos reales. Los diablos vuelven a la tierra, pero la promesa queda latente: regresar el próximo año para renovar la alegría.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes 

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas 

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Carnaval Joven en Parque San Martín: tarde de deporte y música para adolescentes

Lo que se lee ahora
Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Conocé cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Conocé cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Ascensor urbano 1 en mantenimiento.
Mantenimiento.

Temporalmente el Ascensor Urbano de la Vieja Terminal queda fuera de servicio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel