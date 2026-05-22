Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió por esquivar a un perro

Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió tras caer de su moto

Un hombre de 44 años murió tras protagonizar un accidente vial en Santa Clara, cuando circulaba en una motocicleta 110 cc por avenida Juan José Castro. El hecho ocurrió el jueves 21 de mayo, alrededor de las 11.55.

Personal policial de la Seccional 28° tomó conocimiento del siniestro y se dirigió al lugar. Al llegar, los efectivos encontraron al motociclista tendido al costado de la avenida, con lesiones de gravedad.

Fue trasladado de urgencia Minutos después arribó personal del SAME, que asistió a la víctima y dispuso su traslado urgente al Hospital Paterson. Sin embargo, el hombre falleció camino al hospital como consecuencia de un politraumatismo grave, según la información policial.

Habría intentado esquivar un perro De acuerdo con las primeras averiguaciones, el motociclista habría intentado esquivar un perro que se cruzó repentinamente en su camino. En esa maniobra, perdió el control del rodado y cayó bruscamente sobre el asfalto.

En el lugar trabajó personal de la Seccional 28° y de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

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