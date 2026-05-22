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22 de mayo de 2026 - 09:11
Jujuy.

Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió por esquivar a un perro

Según las primeras averiguaciones, el hombre habría perdido el control de su moto al intentar esquivar un perro en la avenida Juan José Castro, en Santa Clara.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió tras caer de su moto &nbsp;

Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió tras caer de su moto

 

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Personal policial de la Seccional 28° tomó conocimiento del siniestro y se dirigió al lugar. Al llegar, los efectivos encontraron al motociclista tendido al costado de la avenida, con lesiones de gravedad.

Fue trasladado de urgencia

Minutos después arribó personal del SAME, que asistió a la víctima y dispuso su traslado urgente al Hospital Paterson. Sin embargo, el hombre falleció camino al hospital como consecuencia de un politraumatismo grave, según la información policial.

Habría intentado esquivar un perro

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el motociclista habría intentado esquivar un perro que se cruzó repentinamente en su camino. En esa maniobra, perdió el control del rodado y cayó bruscamente sobre el asfalto.

En el lugar trabajó personal de la Seccional 28° y de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

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