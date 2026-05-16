Accidente de tránsito en avenida Balbín, en la entrada a Campo Verde

Un accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana, alrededor de las 9:30, sobre avenida Balbín , a la altura del ingreso a Campo Verde , en San Salvador de Jujuy. El siniestro generó la intervención de personal de seguridad y las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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En el lugar se observó una camioneta de color oscuro detenida sobre la calzada, además de la presencia de otros vehículos y una motocicleta en las inmediaciones. Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuántos ocupantes viajaban en los rodados involucrados.

Las causas del accidente son materia de investigación y serán las pericias las que permitan determinar cómo se produjo el siniestro. En este tipo de hechos, los investigadores suelen analizar la posición de los vehículos, posibles maniobras previas, marcas sobre la calzada, testimonios y otros elementos que puedan aportar información.

El tránsito en la zona se vio condicionado por la presencia del operativo, por lo que se pidió circular con precaución por avenida Balbín y sectores cercanos al ingreso de Campo Verde.

Seguridad vial y pedido de precaución

El accidente se suma a una serie de hechos viales registrados durante las últimas semanas en distintos puntos de Jujuy, una situación que vuelve a poner en agenda la importancia de la seguridad vial y de respetar las normas de tránsito.

En avenidas de circulación rápida, como ocurre en varios accesos y corredores de San Salvador de Jujuy, es fundamental reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y prestar especial atención a motos, peatones y cruces. También se recomienda evitar maniobras bruscas, no usar el celular al manejar y respetar semáforos y señales.

La prevención resulta clave para evitar nuevos siniestros. Aunque cada accidente tiene sus propias circunstancias, el exceso de velocidad y la falta de atención al volante suelen ser factores de riesgo en hechos de tránsito urbanos.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continuaban con las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió en avenida Balbín y determinar responsabilidades, en caso de que correspondan.