jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 10:41
Policiales.

Manejaba borracho, chocó contra una camioneta y provocó un violento accidente en avenida Paraguay

El conductor impactó desde atrás a un vehículo detenido en un semáforo y lo arrastró entre 40 y 50 metros por la calzada. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Iba borracho al volante, chocó de atrás a un vehículo y casi termina en tragedia en Av. Paraguay.

Iba borracho al volante, chocó de atrás a un vehículo y casi termina en tragedia en Av. Paraguay.

Cerca de las 6 de la mañana, sobre la avenida Paraguay, en la rotonda de ingreso a Villa Palacios, un automovilista que manejaba borracho chocó con fuerza contra una camioneta que aguardaba en un semáforo. El impacto desencadenó un choque múltiple, dejó un auto desplazado por más de 40 metros, provocó un foco de incendio y causó varios heridos.

Lee además
Manejababorracha en Libertador y casi provoca una tragedia
Persecución.

Manejaba borracha en Libertador, casi choca un patrullero y fue detenida
Se metió en estado de ebriedad en una carrera y logró terminarla.
Redes sociales.

Viral: se coló borracho en una carrera de 8 kilómetros, logró terminarla y obtuvo una medalla

El episodio se produjo cuando una camioneta gris permanecía detenida de manera correcta aguardando el cambio de luz del semáforo.

El borracho que provocó el accidente en Av. Paraguay tiene graves heridas en el cráneo.

Un impacto brutal que casi termina en tragedia

En esas circunstancias, un auto negro manejado por un hombre de unos 35 años la chocó desde atrás con una violencia tal que la desplazó entre 40 y 50 metros, hasta dejarla sobre la platabanda, cerca de una pasarela peatonal.

Como consecuencia del fuerte impacto, se activaron los airbags del vehículo embestido y además se originó un principio de incendio en el rodado, situación que requirió la intervención de los Bomberos para controlar las llamas.

La mujer que conducía el vehículo detenido recibió asistencia del personal del SAMEC debido a golpes sufridos en uno de sus brazos, aunque las autoridades señalaron que se encontraba fuera de peligro.

La conductora del automóvil que estaba detenido fue asistida por personal del SAMEC.

Alcoholemia positiva y conmoción

Por otro lado, al conductor del auto que causó el choque le realizaron un test de alcoholemia tanto en el lugar del hecho como dentro de la ambulancia. El resultado fue positivo, con 2,07 gramos de alcohol en sangre, según indicaron fuentes policiales.

El siniestro provocó gran impacto entre quienes circulaban por la zona, tanto por la magnitud de la colisión como por el horario en que ocurrió, en plena franja de alto movimiento vehicular de personas que se dirigían a trabajar o a instituciones educativas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Manejaba borracha en Libertador, casi choca un patrullero y fue detenida

Viral: se coló borracho en una carrera de 8 kilómetros, logró terminarla y obtuvo una medalla

Escándalo en Metán: dos policías llegaron borrachos a trabajar

Detuvieron a una mujer que arrojaba piedras y llevaba marihuana en barrio Belgrano

Tragedia en Salsipuedes: una nena de 3 años murió tras el incendio de su vivienda

Lo que se lee ahora
Jujeña detenida en Tucumán
País.

La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Jujeña detenida en Tucumán
País.

La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Accidente fatal en Ruta 66: piden prisión preventiva por "peligro de fuga"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel