lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 15:35
Salta.

Escándalo en Metán: dos policías llegaron borrachos a trabajar

Los efectivos habrían estado en un asado antes de entrar a trabajar a la Comisaría de Metán. Fueron desarmados y sumariados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Escándalo en Metán: dos policías llegaron borrachos a trabajar

Escándalo en Metán: dos policías llegaron borrachos a trabajar

En la Comisaría Primera de San José de Metán, provincia de Salta, una oficial y un suboficial se presentaron a trabajar en aparente estado de ebriedad y terminaron sometidos a un test de alcoholemia dentro de la misma dependencia. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 6.30, cuando ambos efectivos ingresaban a la guardia para iniciar su turno.

El hecho en la Comisaría Primera de Metán

Según la información difundida por medios salteños, los colegas que estaban de servicio notaron que los dos policías presentaban signos compatibles con consumo de alcohol; aliento etílico, dificultades para expresarse y problemas para mantenerse firmes; por lo que dieron aviso a un superior. Ante la sospecha, se ordenó que se les practicara un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo en ambos casos. De inmediato se dispuso que fueran desarmados y apartados de la tarea operativa.

metan- comisaria
Escándalo en Metán: dos policías llegaron borrachos a trabajar

Escándalo en Metán: dos policías llegaron borrachos a trabajar

El asado previo y el test de alcoholemia

La irregularidad, sin embargo, no terminó ahí. De acuerdo con las primeras averiguaciones, minutos antes de presentarse en la comisaría, la oficial y el suboficial habrían participado de un asado en un quincho del barrio Los Altos, propiedad del propio suboficial principal involucrado. Incluso se investiga si un tercer policía formó parte del encuentro, sería otro efectivo que, debido a su presunto estado de ebriedad, ni siquiera se presentó a cumplir funciones.

Tras confirmarse los resultados de los controles, la Jefatura de Policía ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y aplicar sanciones. Como primera medida, ambos fueron relevados de sus tareas habituales y se encuentran a disposición de la oficina de Asuntos Internos. Desde la conducción de la fuerza remarcaron que la presencia de alcohol en servicio constituye una falta gravísima, incompatible con el rol de prevención y seguridad que la sociedad espera de sus policías.

