Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

La comunidad educativa de Alderetes, en Tucumán , atraviesa horas de conmoción tras un alarmante hecho de violencia escolar, una estudiante de 13 años fue apuñalada en el pecho por un compañero de la misma edad , dentro de un aula de la Escuela Media de Alderetes , en pleno horario de clases. El ataque ocurrió el martes por la tarde, cuando ambos se preparaban para salir al recreo.

Según informaron medios locales y fuentes oficiales, el episodio se registró alrededor de las 16.50 . El alumno agresor sacó un cuchillo tipo Tramontina de unos 30 centímetros y le provocó a la chica una herida en la zona mamaria. De inmediato se activó el operativo de emergencia; docentes y autoridades llamaron al SAME tucumano , una ambulancia llegó a la escuela y la adolescente fue trasladada al Hospital del Niño Jesús , en la capital provincial.

En el hospital, los médicos constataron que la lesión podía ser más grave de lo que parecía a simple vista. El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz , explicó que la chica “ingresó con una herida que impresionaba superficial, pero este tipo de lesiones puede profundizarse”. Durante la noche, la joven desarrolló un hemotórax (sangre en la cavidad pleural), por lo que debió ser operada y se le colocó un tubo de drenaje.

Tras la intervención, el último parte médico indicó que la estudiante “se encuentra estable, con parámetros normales y de buen ánimo”, internada en terapia intermedia , bajo un seguimiento estricto. La adolescente recibe tratamiento con antibióticos y analgésicos, y tanto ella como su familia están siendo acompañadas por equipos de atención psicológica y contención .

Qué pasa con el alumno agresor y la causa judicial

En paralelo a la atención médica, se puso en marcha la investigación judicial. La Policía secuestró el cuchillo utilizado en el ataque y preservó el aula como escena del hecho. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 tomó intervención en un primer momento y caratuló la causa como tentativa de homicidio. Luego, el expediente fue girado a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que continúa con las medidas penales y el relevamiento de testimonios.

Por tratarse de un chico de 13 años, es decir, menor de la edad de imputabilidad penal en Argentina, el alumno agresor no puede ser juzgado como un adulto. Las autoridades certificaron su identidad y lo restituyeron transitoriamente a su familia, pero quedó a disposición de los organismos de protección integral de niños, niñas y adolescentes, mientras se evalúan sus antecedentes, su entorno y los motivos que lo llevaron a atacar a su compañera.

La respuesta de Educación y el debate sobre la violencia escolar

Desde el Ministerio de Educación de Tucumán informaron que, tras el hecho, se activaron los protocolos previstos para situaciones de violencia en las escuelas, priorizando la atención inmediata de la alumna herida. Equipos de supervisión y orientación escolar se encuentran trabajando con la institución, con el curso y con las familias, para contener el impacto del episodio y definir medidas a futuro. “Prevenir las situaciones de violencia que irrumpen en muchos ámbitos de la sociedad, como también en nuestras escuelas, resulta una ocupación permanente”, señalaron en un comunicado oficial.