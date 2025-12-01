lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 10:55
Profundo pesar.

Jujuy despidió a Ekel Meyer: "Nos ha dejado un hombre de una calidad humana difícil de igualar"

Ayer por la tarde se conoció la noticia del fallecimiento de Ekel Meyer y sus restos fueron velados en el Palacio de Tribunales hasta este medio día.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales

Quien ocupará la presidencia de forma provisoria hasta que se designe el nuevo nombre, Federico Otaola será quien ocupe el cargo de forma provisoria.

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales

Un legado en el Poder Judicial y la Justicia

En diálogo con nuestro medio, expresó su pesar por la muerte del funcionario: “Me resulta muy difícil hablar en estos momentos. Nos ha dejado un hombre de una categoría única, de una calidad humana y un trabajo que deja una enorme huella”, dijo Otaola.

Sobre su trabajo a lo largo de estos años, Federico Otaola expresó: “No es porque haya fallecido, pero dejó todo el poco tiempo que estuvo al frente del Poder Judicial. Se manejó con mucho empuje, deja una impronta muy grande, va a ser difícil de igualar”.

En cuanto al nombre de la persona que sería su reemplazo, Otaola indicó que por el momento él quedará como presidente interino y luego se sabrá quién asumirá en su lugar.

Por su parte, Alejandro Nieva, ex Auditor General de la Nación, también estuvo presente en la despedida de Ekel Meyer y dijo: “Es un dolor muy grande tener que despedir a un hombre tan joven, uno siempre lo vio tan enérgico, tan vigoroso y pleno. Dejó un legado muy importante para Jujuy, su vida fue trascendente en la provincia”.

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales

Sus años como funcionario en la provincia

En cuanto a su carrera dentro de la política y como funcionario, Nieva sostuvo que Ekel Meyer fue “un ejemplo de rectitud, honestidad, un ejemplo de lo que debe ser el hombre público en tiempos en donde se descree de todo. Su paso por el Poder Ejecutivo, como Ministro de Seguridad y en la Justicia, dejó huellas en las instituciones más fuertes. Siempre tuvo una conducta ejemplar y eso es lo que debemos llevarnos de él”.

En otro momento de la entrevista, recordó que pasó por todos los estratos de la carrera policía “dejando en cada uno de esos espacios, el trabajo, la energía que le ponía a las cosas y también su determinación”.

Por último, Alejandro Nieva, recordó que cuando estuvo al frente como Ministro de Seguridad de la provincia, “fue el responsable máximo del desmantelamiento de la banda de Milagro Sala. Su ejemplo perdurará y hoy es el día de la despedida con la tristeza que tiene un momento así en donde, además de irse un compañero, se va un amigo”, expresó el ex Auditor General de la Nación.

Quien también se hizo presente en el velatorio de Ekel Meyer, fue Alejandro Domínguez, presidente del Colegio de Magistrados de Jujuy.

“Para nosotros como Colegio es un momento muy triste, el Dr. Meyer siempre se caracterizó por un liderazgo muy importante, con mucha fuerza. Va a dejar una huella y muy probablemente, durante mucho tiempo, estemos diciendo de ciertas cuestiones que fue un antes y un después en su gestión”, manifestó Domínguez.

“La Justicia está de luto”

Otra de las declaraciones del presidente del Colegio de Magistrados de Jujuy es que "La Justicia está de luto, perdimos a nuestro líder, quien durante los últimos años fue el que implementó todas las reformas que hacen a la vida institucional y jurídica de la provincia de Jujuy”.

Sobre lo que le queda de sus años de trabajo con Meyer, Domínguez dijo: “Lo voy a recordar con esa espontaneidad, con su impronta, como el buen tipo y la muy buena persona que fue”.

