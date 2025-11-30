domingo 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 19:38
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Luego de la muerte de Ekel Meyer, máxima autoridad del Superior Tribunal, el Poder Judicial dispuso la suspensión total de actividades para este lunes.

Por  Agustín Weibel
Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

La Justicia jujeña resolvió detener su funcionamiento durante toda la jornada del lunes en señal de duelo por el fallecimiento del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer, ocurrido este domingo al mediodía. El velatorio se realiza hasta las 22 hs en el Salón Vélez Sarsfield de Tribunales.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

El Poder Judicial de Jujuy anunció que mañana no habrá actividad en ninguna de sus dependencias, tras confirmarse este domingo el fallecimiento del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer. La medida se adoptó como muestra de respeto y acompañamiento institucional ante la sorpresiva pérdida del magistrado.

Además las autoridades decretaron 3 días de duelo en los que la Bandera Nacional Argentina y la Bandera de la Libertad Civil permanecerán izada a media asta en todos los edificios del poder judicil.

El cuerpo del titular de la Corte será despedido en el Salón “Vélez Sarsfield” de Tribunales, donde familiares, colegas y representantes de distintas instituciones podrán asistir hasta las 22 mientras que mañana continuará de 9 a 11 horas.

La declaración de asueto implica la suspensión de atención al público y del funcionamiento administrativo en todas las oficinas judiciales de la provincia. Se prevé que las actividades retornen con normalidad a partir del día siguiente, salvo nuevas disposiciones oficiales.

Consternación por el fallecimiento de Meyer

Meyer ejercía como presidente de la Corte desde comienzos de 2024, cargo para el cual había sido ratificado también para el año 2025. Antes de asumir esa función, se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que ingresó en diciembre de 2020.

Su carrera pública no se limitó al ámbito judicial. Entre 2015 y 2020, Meyer fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy.

Previo a ello, también ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy en los 2000.

Temas
