Comienza el ascenso a Punta Corral: cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca

Este fin de semana comenzará el ascenso de peregrinos a Punta Corral y, si bien todavía no se definió un listado de precios especiales en el transporte, ya se encuentran vigentes los valores de los pasajes hacia Tumbaya y Purmamarca, tras el último incremento aplicado.

Según puedo conocer TodoJujuy.com, se espera que en las próximas horas se confirme un servicio especial tanto para Tumbaya como para Tunalito, el cual contaría con una tarifa diferenciada.

transporte terminal Cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca Quienes viajen durante estos días o el fin de semana podrán utilizar los servicios regulares que parten desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, con los precios establecidos desde el 2 de marzo:

Tumbaya: $5.000

Purmamarca: $8.900 Cabe señalar que, en caso de que la demanda supere la cantidad de unidades disponibles, podrían sumarse refuerzos, manteniendo los mismos valores.

Cuánto cuesta armar el kit para subir a Punta Corral: precios y qué recomiendan llevar Embed - Cuánto cuesta armar el kit para subir a Punta Corral: precios y qué recomiendan llevar

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.