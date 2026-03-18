Comienza el ascenso a Punta Corral: cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca

Este fin de semana comenzará el ascenso de peregrinos a Punta Corral y, si bien todavía no se definió un listado de precios especiales en el transporte, ya se encuentran vigentes los valores de los pasajes hacia Tumbaya y Purmamarca, tras el último incremento aplicado.
Según puedo conocer TodoJujuy.com, se espera que en las próximas horas se confirme un servicio especial tanto para Tumbaya como para Tunalito, el cual contaría con una tarifa diferenciada.
Cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca
Quienes viajen durante estos días o el fin de semana podrán utilizar los servicios regulares que parten desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, con los precios establecidos desde el 2 de marzo:
Tumbaya: $5.000
Purmamarca: $8.900
Cabe señalar que, en caso de que la demanda supere la cantidad de unidades disponibles, podrían sumarse refuerzos, manteniendo los mismos valores.
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