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18 de marzo de 2026 - 13:08
Jujuy.

Comienza el ascenso a Punta Corral: cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca

Con el inicio de la peregrinación a Punta Corral, se mantienen los valores de los pasajes a Tumbaya y Purmamarca, mientras se espera la confirmación de servicios especiales para los próximos días.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Terminal Jujuy

Este fin de semana comenzará el ascenso de peregrinos a Punta Corral y, si bien todavía no se definió un listado de precios especiales en el transporte, ya se encuentran vigentes los valores de los pasajes hacia Tumbaya y Purmamarca, tras el último incremento aplicado.

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Según puedo conocer TodoJujuy.com, se espera que en las próximas horas se confirme un servicio especial tanto para Tumbaya como para Tunalito, el cual contaría con una tarifa diferenciada.

transporte terminal

Cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca

Quienes viajen durante estos días o el fin de semana podrán utilizar los servicios regulares que parten desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, con los precios establecidos desde el 2 de marzo:

  • Tumbaya: $5.000
  • Purmamarca: $8.900

Cabe señalar que, en caso de que la demanda supere la cantidad de unidades disponibles, podrían sumarse refuerzos, manteniendo los mismos valores.

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